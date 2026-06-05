Такою її ще не бачили. Jerry Heil представила нову пісню, яка завірусилася ще до прем'єри

Dark Disco стане новою сторінкою в творчості співачки

Українська співачка Jerry Heil потішила своїх фанатів довгоочікуваним релізом нової пісні під назвою Dark Disco. Про це повідомляє «Главком».

Цікаві факти про прем'єру

Jerry Heil відома своєю роботою в різних жанрах, і це підтвердив її новий трек. Хоча в її дискографії були і раніше так звані «темні» треки (наприклад, Wabi-Sabi у дуеті з фронтвумен The Hardkiss Юлією Саніною), вони абсолютно не схожі на нову роботу. Як зазначається, у Dark Disco поєднана естетика барокко, готики та рейву.

Уперше трек могли почути прихильники співачки на її сольному концерті, де була виконана оркестрова версія композиції. З того часу очікування щодо цієї пісні були високими, а сама співачка вирішила теж не тягнути з інфоприводами щодо неї. Так, вона фактично запустила новий челендж, де у супроводі танцівників виконала шматок танцю від Костянтина Гордієнка. Хореографію вже встигли полюбити фанати, і тому вони радо знімають відео, де повторюють її. Сама ж Jerry Heil репостить і реагує на ці відео у своїх Інстаграм-сториз.

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Текст пісні

У словах пісні Jerry Heil звертається до образу «темної дискотеки» – місця, де переплітаються танець, пристрасть і сильні емоції. Вона повністю занурюється у свої почуття, а музика та нічна атмосфера стають тлом для цієї історії. Серед ключових образів твору – темрява, старий вініл, вогонь, тінь і зіниці, які порівнюються з магнітом.

Окремої уваги заслуговує мова пісні. В одному з куплетів авторка поєднує неологізми з архаїзмами. Зокрема, використовуються запозичені музичні терміни beat і on repeat, які асоціюються з сучасною поп- та клубною культурою. Водночас поруч звучить слово «ланіти» – поетична назва щік, що надає тексту більш вишуканого звучання.

Jerry Heil – Dark Disco

Кліп на пісню

Наразі музичне відео на Dark Disco ще не вийшло, але навколо нього вирує інтрига. Зокрема, відомий режисер Алан Бадоєв зазначив, що йому дуже сподобалася пісня і він має багато ідей для кліпу, де головною героїною буде саме Jerry Heil.

Нагадаємо, що Jerry Heil вперше дала сольний концерт у Палаці Спорту.