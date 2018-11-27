Гайтана очаровала сеть новогодней фотосессией с дочкой
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Розсилка
Гайтана
Певица призналась, что в ее сердце уже царит праздничное настроение
Известная украинская певица Гайтана снялась в очень нежной и праздничней фотосессии со своей полуторагодовалой дочерью Николь-Сапфир. Снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.
На фото мама и дочь позируют возле красиво наряженной елки, сменив несколько нарядов за время съемок.
«Нужны рождественские фотосессии? Да !!! Дедушка и бабушка Николь радуются до слез, от таких фото)) Это прекрасные, светлые эмоции », - подписала один из снимков артистка.
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