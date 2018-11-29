Как покойник в гробу: Виталий Козловский шокировал поклонников нелепым фото



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Виталий Козловский instagram.com/vkozlovskiy

Украинский артист очередной раз удивил фанатов

Виталий Козловский, которого раскритиковали в сети за выступление в РФ, решил необычным способом похвастаться букетами, которые ему дарят поклонники на концертах.

На своей странице в Instagram артист опубликовал снимок, на котором запечатлен в ванной с цветами.

«Что вы делаете со всеми цветами, которые дарят вам на концертах? Я в них купаюсь!», - так подписал фотографию Козловский.

Однако поклонникам артиста фото пришлось не по душе.

«Покойника обложили цветами», «Ленин и гроб - такие первые впечатления», «Боже, сердце остановилось прям....такое подумалось... Слава Богу, что все не так. Шутник!», «Виталик, это не смешно. Ты как будто в гробу лежишь, а не в ванной. Так шутить нельзя. А то беда может случиться» - поделились своими впечатлениями от фото фолловеры артиста.