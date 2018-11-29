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    Ladies in red: Леди Гага, Николь Кидман и другие знаменитости снялись для обложки The Holywood Reporter

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    Ladies in red: Леди Гага, Николь Кидман и другие знаменитости снялись для обложки The Holywood Reporter
    The Holywood Reporter/Grazia

    Звезды кино и шоу-бизнеса приняли участие в фотосесии и обсудили скандалы, связанные с сексуальными домогательствами

    Кэтрин Хан, Гленн Клоуз, Леди Гага, Регина Кинг и Рэйчел Вайс стали героинями нового номера The Holywood Reporter, посвященного положению женщин в современном мире.

    Для съемки стилисты подобрали всем актрисам яркие, привлекающие наряды в оттенках красного. Но в этих платьях звезды появились не только на обложке, но и во время обсуждения за круглым столом. Актрисы говорили о скандалах вокруг сексуальных домогательств и то, как они изменили позицию женщин в музыкальной и киноиндустрии.

    «Я хочу, чтобы девочки росли на историях, в которых у женщины центральная роль. Где она не на периферии, а двигает сюжет, и ты можешь подумать: да это же я, это обо мне. Забавно, что таких фильмов стало больше, когда всплыли все эти истории о харрасменте», — поделилась своими соображениями Рейчел Вайс.

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    Ladies in red: Леди Гага, Николь Кидман и другие знаменитости снялись для обложки The Holywood Reporter
    Ladies in red: Леди Гага, Николь Кидман и другие знаменитости снялись для обложки The Holywood Reporter
    Ladies in red: Леди Гага, Николь Кидман и другие знаменитости снялись для обложки The Holywood Reporter
    Ladies in red: Леди Гага, Николь Кидман и другие знаменитости снялись для обложки The Holywood Reporter
    Ladies in red: Леди Гага, Николь Кидман и другие знаменитости снялись для обложки The Holywood Reporter
    Ladies in red: Леди Гага, Николь Кидман и другие знаменитости снялись для обложки The Holywood Reporter
    Ladies in red: Леди Гага, Николь Кидман и другие знаменитости снялись для обложки The Holywood Reporter
    Ladies in red: Леди Гага, Николь Кидман и другие знаменитости снялись для обложки The Holywood Reporter
    Ladies in red: Леди Гага, Николь Кидман и другие знаменитости снялись для обложки The Holywood Reporter
    Ladies in red: Леди Гага, Николь Кидман и другие знаменитости снялись для обложки The Holywood Reporter
    Ladies in red: Леди Гага, Николь Кидман и другие знаменитости снялись для обложки The Holywood Reporter
    Ladies in red: Леди Гага, Николь Кидман и другие знаменитости снялись для обложки The Holywood Reporter
    Ladies in red: Леди Гага, Николь Кидман и другие знаменитости снялись для обложки The Holywood Reporter
    Ladies in red: Леди Гага, Николь Кидман и другие знаменитости снялись для обложки The Holywood Reporter
    The Holywood Reporter/Grazia

    «Важно делиться информацией. Работая с молодыми актрисами, я говорю — спрашивайте о чем угодно, и я отвечу. Просите финансовой помощи. Нужен совет — я здесь. Я посоветую, и вы можете принять мое мнение или забыть о нем», — поддержала коллегу Николь Кидман.


    Джерело: graziamagazine.ru

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