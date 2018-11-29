Лобода призналась, почему скрывает имя отца Тильды



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Светлана Лобода styler.rbc.ua

Журналисты наконец-то добились ответа

В конце мая Светлана Лобода стала мамой во второй раз. 35-летней певице удалось скрыть беременность даже от своей команды, и даже когда слухи об интересном положении распространились в СМИ, не стала делиться подробностями.

После рождения второй дочки, которую Лобода назвала Тильдой, певица так и не рассказала, кто же является отцом малышки.

Однако, на днях Лобода призналась, почему держит в это тайне.

«Мне не очень можно говорить об этом, у меня контракт», — цитирует певицу журнал Grazia.

Напомним, что поклонники и журналисты подозревают, что отцом второго ребенка Лободы является солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Стоит отметить, что ни Лобода, ни Тилль Линдеманн не комментируют свои отношения, но регулярно намекают на них в сети.