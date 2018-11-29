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    Шоу-биз

    Без макияжа и в мешковатой одежде: Киру Найтли и ее маму засекли на улицах Лондона

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    Кира Найтли - Без макияжа и в мешковатой одежде: Киру Найтли и ее маму засекли на улицах Лондона
    Кира Найтли

    Гламуру британская актриса предпочла комфорт

    Звезду «Пиратов Карибского моря», 33-летнюю Киру Найтли папарацци «поймали» на улицах северного Лондона. С ней была мама, известный шотландский драматург и сценарист Шарман МакДональд. Обе женщины были замечены по пути в одно из местных кафе.

    Примечательно, что Найтли была без макияжа и в целом выглядела очень непринужденно. Гламуру британская актриса предпочла комфорт: она была одета в дубленку и мешковатые джинсы, а голову прикрыла шерстяной шапкой. Этот повседневный ансамбль Кира дополнила грубыми ботинками.

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    67-летняя Шарман оделась в длинное зимнее пальто поверх серого свитера и белой макси-юбки и укуталась в толстый шарф. Несмотря на холод, мать и дочь были в отличном настроении.

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    Недавдно голливудская звезда шокировала поклонников неожиданной информацией. Оказывается, несмотря на то, что Найтли снимается в фильмах студии Walt Disney Pictures, в ее доме диснеевские мультики находятся под строжайшим запретом. Актриса запрещает своей трехлетней дочери Эди смотреть «Русалочку» и «Золушку». Причина в том, что сюжеты данных сказок не соответствуют современным ценностям феминизма.

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    Без макияжа и в мешковатой одежде: Киру Найтли и ее маму засекли на улицах Лондона
    Без макияжа и в мешковатой одежде: Киру Найтли и ее маму засекли на улицах Лондона
    Без макияжа и в мешковатой одежде: Киру Найтли и ее маму засекли на улицах Лондона
    Без макияжа и в мешковатой одежде: Киру Найтли и ее маму засекли на улицах Лондона
    Без макияжа и в мешковатой одежде: Киру Найтли и ее маму засекли на улицах Лондона
    Без макияжа и в мешковатой одежде: Киру Найтли и ее маму засекли на улицах Лондона
    Без макияжа и в мешковатой одежде: Киру Найтли и ее маму засекли на улицах Лондона
    Без макияжа и в мешковатой одежде: Киру Найтли и ее маму засекли на улицах Лондона
    Без макияжа и в мешковатой одежде: Киру Найтли и ее маму засекли на улицах Лондона
    Без макияжа и в мешковатой одежде: Киру Найтли и ее маму засекли на улицах Лондона
    Без макияжа и в мешковатой одежде: Киру Найтли и ее маму засекли на улицах Лондона
    Без макияжа и в мешковатой одежде: Киру Найтли и ее маму засекли на улицах Лондона
    Без макияжа и в мешковатой одежде: Киру Найтли и ее маму засекли на улицах Лондона
    Без макияжа и в мешковатой одежде: Киру Найтли и ее маму засекли на улицах Лондона
    Без макияжа и в мешковатой одежде: Киру Найтли и ее маму засекли на улицах Лондона
    Без макияжа и в мешковатой одежде: Киру Найтли и ее маму засекли на улицах Лондона
    Без макияжа и в мешковатой одежде: Киру Найтли и ее маму засекли на улицах Лондона

    «Золушка» рассказывает о том, что кто-то ждет, пока богатенький юноша не придет и не спасет — нет уж, спасай себя сама! А в «Русалочке» героиня жертвует голосом ради принца — не надо отдавать свой голос мужчине! Но мне нравятся песни, — призналась Кира.

     

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