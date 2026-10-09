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Голлівудська зірка Сідні Свіні виявилася родичкою Мерилін Монро (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Звʼязки Сідні Свіні та Мерилін Монро перетинаються через генеалогічні лінії чоловіків їхніх родин
фото: Photoplay magazine, Іnstagram.com/sydney_sweeney

Сідні Свіні неодноразово порівнювали у мережі з Мерилін Монро

Відома американська акторка Сідні Свіні є родичкою легенди кіно Мерилін Монро. Науковці провели генеалогічне дослідження та зʼясували, який звʼязок мають актриси. Про це пише «Главком» із посиланням на Just Jared.

За результатами дослідження, Сідні Свіні та Мерилін Монро є далекими родичками, а саме дев’ятиюрідними сестрами через одне покоління. Дослідники перевірили звʼязок між батьками актрис – Свіні Стівеном та Чарльзом Стенлі Гіффордом.

Сідні Свіні виявилася родичкою Мерилін Монро
Сідні Свіні виявилася родичкою Мерилін Монро
фото з відкритих джерел

Зʼясувалося, що акторки мають спільного предка Езра Перрі, він жив у 1625–1689-х роках. Чоловік мешкав у штаті Массачусетс (США). Саме через цього предка перетинаються генеалогічні дерева зірок. «Розкрити їхню спільну гілку було неймовірно; це потужне нагадування про те, що людство – одне величезне родове дерево, і коли ми копаємо глибше, то виявляємо, наскільки дивовижно ми всі взаємопов’язані», – розповів дослідник Роі Мандель.

Сідні Свіні неодноразово порівнювали у мережі з Мерилін Монро
Сідні Свіні неодноразово порівнювали у мережі з Мерилін Монро
фото з відкритих джерел

Як розповіли дослідники, вони вирішили перевірити звʼязок між Мерилін Монро та Сідні Свіні через їхню схожість. У мережі зірок також часто порівнюють через їхню зовнішність та образи. У 2025 році Сідні Свіні зʼявилася на прем’єрі фільму «Служниця» у білій сукні з болеро та образі, що нагадав глядачам стиль Мерилін Монро.

Нагадаємо, у мережі з’явилися фото легендарної акторки Мерилін Монро які раніше не були опубліковані. Це кадри з інтерв’ю Монро 1962 року, які були зроблені менше ніж за три місяці до її смерті. Протягом 60 років фото секс-символом Голлівуду 1950-х років залишалися в архіві.

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Теги: США сім'я батьки акторка вчені

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Голлівудська зірка Сідні Свіні виявилася родичкою Мерилін Монро (фото)
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