Санкції США за допомогу Ірану торкнулися РФ

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що Вашингтон продовжить викривати та ізолювати посібників іранського режиму

Міністерство фінансів та Державний департамент США оголосили про запровадження нових санкцій проти 13 фізичних і юридичних осіб із Росії, Китаю, Гонконгу, Пакистану та Ірану за сприяння Тегерану в закупівлі зброї та комплектуючих. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Ці обмеження є частиною заходів адміністрації Дональда Трампа з економічної ізоляції Ірану та його примусу до переговорів про припинення війни, яка розпочалася 28 лютого після ударів США та Ізраїлю.

Глава Мінфіну США Скотт Бессент наголосив, що Вашингтон продовжить викривати та ізолювати посібників іранського режиму, ускладнюючи відновлення його програм розробки озброєнь.

Під нові обмеження потрапили російські об'єкти: авіабудівне підприємство АТ «Експериментальне проектне бюро імені Яковлєва» та судноплавна компанія ТОВ «МG-Flot», судна якої перевозять зброю для Міноборони РФ.

Крім того, до списку включено представника Міноборони Ірану в Пекіні Сейєда Асгара Алізаде Табатабая, який координував закупівлі зброї та товарів подвійного призначення в Китаї, іранську науково-дослідну групу Kavoshcom Asia, компанію EC Mojo Technology Co Limited з Гонконгу та її китайського представника Лі Фена, колишнього керівника пакистанської приватної оборонної компанії Cavalier Group Васіма Пашу Таджаммала й іранську авіакомпанію Saha Airlines, що входить до складу ВПС країни.

Раніше повідомлялося, що Іран передав США через Катар «конкретний» семиденний план, за яким Ормузьку протоку мали відкрити для нормального судноплавства, якщо Вашингтон виконає низку умов. Президент США Дональд Трамп відкинув цю пропозицію.

Про ініціативу Тегерана в п'ятницю розповів міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі після контактів зі США в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. За його словами, спершу американська сторона має за чотири-п'ять днів виконати початкові кроки, на шостий день протоку відкриють, а на сьомий розпочнуться переговори щодо остаточної угоди.