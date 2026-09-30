Головна Світ Політика
search button user button menu button

Санкції США за допомогу Ірану торкнулися РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Санкції США за допомогу Ірану торкнулися РФ
Під санкції потрапили два російських об'єкта
фото згенеровано за допомогою ШІ

Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що Вашингтон продовжить викривати та ізолювати посібників іранського режиму

Міністерство фінансів та Державний департамент США оголосили про запровадження нових санкцій проти 13 фізичних і юридичних осіб із Росії, Китаю, Гонконгу, Пакистану та Ірану за сприяння Тегерану в закупівлі зброї та комплектуючих. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Ці обмеження є частиною заходів адміністрації Дональда Трампа з економічної ізоляції Ірану та його примусу до переговорів про припинення війни, яка розпочалася 28 лютого після ударів США та Ізраїлю.

Глава Мінфіну США Скотт Бессент наголосив, що Вашингтон продовжить викривати та ізолювати посібників іранського режиму, ускладнюючи відновлення його програм розробки озброєнь.

Під нові обмеження потрапили російські об'єкти: авіабудівне підприємство АТ «Експериментальне проектне бюро імені Яковлєва» та судноплавна компанія ТОВ «МG-Flot», судна якої перевозять зброю для Міноборони РФ.

Крім того, до списку включено представника Міноборони Ірану в Пекіні Сейєда Асгара Алізаде Табатабая, який координував закупівлі зброї та товарів подвійного призначення в Китаї, іранську науково-дослідну групу Kavoshcom Asia, компанію EC Mojo Technology Co Limited з Гонконгу та її китайського представника Лі Фена, колишнього керівника пакистанської приватної оборонної компанії Cavalier Group Васіма Пашу Таджаммала й іранську авіакомпанію Saha Airlines, що входить до складу ВПС країни.

Раніше повідомлялося, що Іран передав США через Катар «конкретний» семиденний план, за яким Ормузьку протоку мали відкрити для нормального судноплавства, якщо Вашингтон виконає низку умов. Президент США Дональд Трамп відкинув цю пропозицію.

Про ініціативу Тегерана в п'ятницю розповів міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі після контактів зі США в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. За його словами, спершу американська сторона має за чотири-п'ять днів виконати початкові кроки, на шостий день протоку відкриють, а на сьомий розпочнуться переговори щодо остаточної угоди.

Теги: Іран росія США санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп і Путін зустрілися на авіабазі США на Алясці щодо війни в Україні, 15 серпня 2025 року
Чи можливо припинити «гру в мир» Трампа з Путіним?
25 вересня, 16:36
Літо 2026 року стало для Росії періодом постійної напруги через удари БПЛА
Українські дрони влаштували РФ пекельне літо: AP повідомило про рекорд
3 вересня, 11:00
Зеленський натякнув, якою може бути відповідь України на удар по будівлі СБУ
Удар по СБУ. Зеленський натякнув, якою буде відповідь (фото)
4 вересня, 18:52
Українські військові продовжують контрнаступальні дії на Донеччині
На фронті стався важливий перелом уперше з часів Курської операції – ISW
13 вересня, 13:42
Територія Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Г. М. Берієва
Таганрог атакували ракети: що відомо про уражений завод
15 вересня, 02:47
Доповідачка вже кілька років інформує Раду про те, як погіршується ситуація з правами людини всередині Росії
Росія експортує «царство страху» – експертка ООН
22 вересня, 05:35
Зустріч Трампа і Зеленського має відбутися у Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН
Держсекретар США назвав два головні питання зустрічі Трампа із Зеленським
22 вересня, 15:14
Трамп запропонував Ірану послаблення санкцій
Axios: Трамп запропонував Ірану послаблення санкцій у обмін на певні поступки
Вчора, 01:00
Реактивні шахеди летять значно швидше за звичайні, що ускладнює їхнє перехоплення
Українські військові почали застосовувати нові перехоплювачі дронів
Вчора, 17:21

Політика

Санкції США за допомогу Ірану торкнулися РФ
Санкції США за допомогу Ірану торкнулися РФ
CNN: Іран втратив значні важелі впливу в Ормузькій протоці
CNN: Іран втратив значні важелі впливу в Ормузькій протоці
ЗМІ: Єврокомісія планує скасувати право вето окремих країн на проміжних етапах переговорів про вступ до ЄС
ЗМІ: Єврокомісія планує скасувати право вето окремих країн на проміжних етапах переговорів про вступ до ЄС
Politico: Білий дім сподівається, що Європа вивільнить дизельне паливо зі стратегічних резервів
Politico: Білий дім сподівається, що Європа вивільнить дизельне паливо зі стратегічних резервів
Мерц: Кремль зовсім не зацікавлений у переговорах
Мерц: Кремль зовсім не зацікавлений у переговорах
«Шукаємо рішення». Мерц назвав найбільшу слабкість України
«Шукаємо рішення». Мерц назвав найбільшу слабкість України

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
76K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua