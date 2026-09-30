CNN: Іран втратив значні важелі впливу в Ормузькій протоці

Ормузька протока є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн

Країнам Затоки та США вдалося відновити експорт нафти через Ормузьку протоку

Завдяки військовій підтримці ВМС США та логістичним рішенням, виробники нафти з країн Перської затоки відновили потік сировини через Ормузьку протоку майже до довоєнного рівня. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За даними аналітичної служби Kpler, за останній тиждень обсяг транспортування нафти та нафтопродуктів через цю критичну точку досяг 13,1 млн барелів на день (майже 80% від довоєнного показника), а сукупний експорт Близького Сходу повернувся до 98%. Це свідчить про те, що Іран швидко втрачає контроль над протокою та своє головне джерело економічного тиску.

Відновлення постачань стало можливим завдяки залученню військового супроводу, використання таємних «темних» транзитів танкерів, а також гнучкості Саудівської Аравії. Коли єменські хусити розбомбили саудівський трубопровід «Схід-Захід», перекривши маршрут до Червоного моря, Ер-Ріяд оперативно перенаправив нафтопотоки назад через Ормузьку протоку. Водночас супутникові знімки вже фіксують відновлення роботи саудівських портів Янбу та Аль-Муаджіз, що свідчить про ремонт пошкодженого трубопроводу.

Незважаючи на логістичний успіх, ситуація на світовому ринку залишається край нестабільною:

глобальні запаси нафти скоротилися приблизно на 2 млрд барелів під час конфлікту з Іраном і наближаються до небезпечного операційного мінімуму;

ціни на нафту у вересні перевищували $100 за барель, дизель перетнув позначку $6 за галон, а витрати на страхування танкерів залишаються астрономічними (старі танкери оцінюють дорожче за нові);

експорт переробленого пального з Близького Сходу становить лише 58% від довоєнного рівня, що підтримує рекордні ціни на АЗС для кінцевих споживачів;

опинившись під американською військово-морською блокадою та втративши вплив на протоку, Тегеран розширює атаки на цивільні танкери, намагаючись заблокувати транзит.

Аналітики JPMorgan наголошують, що поточний статус-кво тримається на виснажливих військових ресурсах США та вимушеному падінні світового попиту, однак ринок перебуває на межі переломного моменту, після якого вичерпання фізичних запасів неминуче спричинить новий стрибок цін.

Раніше повідомлялося, що Іран передав США через Катар «конкретний» семиденний план, за яким Ормузьку протоку мали відкрити для нормального судноплавства, якщо Вашингтон виконає низку умов. Президент США Дональд Трамп відкинув цю пропозицію.

Про ініціативу Тегерана в п'ятницю розповів міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі після контактів зі США в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. За його словами, спершу американська сторона має за чотири-п'ять днів виконати початкові кроки, на шостий день протоку відкриють, а на сьомий розпочнуться переговори щодо остаточної угоди