Головна Світ Політика
search button user button menu button

CNN: Іран втратив значні важелі впливу в Ормузькій протоці

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
CNN: Іран втратив значні важелі впливу в Ормузькій протоці
Ормузька протока є основним маршрутом для доставки сирої нафти з багатих на нафту країн
фото: Reuters

Країнам Затоки та США вдалося відновити експорт нафти через Ормузьку протоку

Завдяки військовій підтримці ВМС США та логістичним рішенням, виробники нафти з країн Перської затоки відновили потік сировини через Ормузьку протоку майже до довоєнного рівня. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За даними аналітичної служби Kpler, за останній тиждень обсяг транспортування нафти та нафтопродуктів через цю критичну точку досяг 13,1 млн барелів на день (майже 80% від довоєнного показника), а сукупний експорт Близького Сходу повернувся до 98%. Це свідчить про те, що Іран швидко втрачає контроль над протокою та своє головне джерело економічного тиску.

Відновлення постачань стало можливим завдяки залученню військового супроводу, використання таємних «темних» транзитів танкерів, а також гнучкості Саудівської Аравії. Коли єменські хусити розбомбили саудівський трубопровід «Схід-Захід», перекривши маршрут до Червоного моря, Ер-Ріяд оперативно перенаправив нафтопотоки назад через Ормузьку протоку. Водночас супутникові знімки вже фіксують відновлення роботи саудівських портів Янбу та Аль-Муаджіз, що свідчить про ремонт пошкодженого трубопроводу.

Незважаючи на логістичний успіх, ситуація на світовому ринку залишається край нестабільною:

  • глобальні запаси нафти скоротилися приблизно на 2 млрд барелів під час конфлікту з Іраном і наближаються до небезпечного операційного мінімуму;
  • ціни на нафту у вересні перевищували $100 за барель, дизель перетнув позначку $6 за галон, а витрати на страхування танкерів залишаються астрономічними (старі танкери оцінюють дорожче за нові);
  • експорт переробленого пального з Близького Сходу становить лише 58% від довоєнного рівня, що підтримує рекордні ціни на АЗС для кінцевих споживачів;
  • опинившись під американською військово-морською блокадою та втративши вплив на протоку, Тегеран розширює атаки на цивільні танкери, намагаючись заблокувати транзит.

Аналітики JPMorgan наголошують, що поточний статус-кво тримається на виснажливих військових ресурсах США та вимушеному падінні світового попиту, однак ринок перебуває на межі переломного моменту, після якого вичерпання фізичних запасів неминуче спричинить новий стрибок цін.

Раніше повідомлялося, що Іран передав США через Катар «конкретний» семиденний план, за яким Ормузьку протоку мали відкрити для нормального судноплавства, якщо Вашингтон виконає низку умов. Президент США Дональд Трамп відкинув цю пропозицію.

Про ініціативу Тегерана в п'ятницю розповів міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі після контактів зі США в Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. За його словами, спершу американська сторона має за чотири-п'ять днів виконати початкові кроки, на шостий день протоку відкриють, а на сьомий розпочнуться переговори щодо остаточної угоди

Теги: Іран США війна нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санду: Усі ці атаки свідчать про те, що Росія свідомо цілить у людей
Президентка Молдови засудила російський удар по Академії наук у Києві
Вчора, 00:35
Місто Олешки на Херсонщині перебуває під російською окупацією з 24 лютого 2022 року
«В Олешках – голод». Голова міста розповіла, як люди виживають в російській окупації
26 вересня, 11:55
Вашингтон очікує трьох кроків від України та Росії
Зеленський назвав три кроки, яких США хочуть домогтися від України та Росії
24 вересня, 12:08
Президент також заявив, що Росія не могла уявити, що українські безпілотники зможуть діставати до її підприємств у Сибіру
«Цієї зими буде болісно і Росії»: Зеленський попередив про відповідь на удари окупантів
23 вересня, 21:57
Качинський пов'язує свою оцінку з виступом президента України Володимира Зеленського у польському Сеймі в березні 2022 року
Україна пропонувала Польщі створити «єдину державу» – Качинський
21 вересня, 16:00
Спецпосланець президента США у Білорусі Джон Коул (ліворуч) під час зустрічі з президентом Олександром Лукашенком
Лукашенко готується до торгу з Трампом. Що на кону
12 вересня, 17:20
Через такі інциденти під загрозою опиняється не лише військова інфраструктура, а й цивільне населення
ЄС відреагував на появу російського дрона біля літака Зеленського
11 вересня, 15:32
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав Заходу про 1939 рік через загрозу з боку Росії
Прем'єр Польщі назвав осінь і зиму вирішальними для України
1 вересня, 15:14
Дмитрові Ковалю назавжди 25
Донечку 25-річного нацгвардійця охрестили вже без батька. Згадаймо Дмитра Коваля
30 серпня, 09:00

Політика

CNN: Іран втратив значні важелі впливу в Ормузькій протоці
CNN: Іран втратив значні важелі впливу в Ормузькій протоці
ЗМІ: Єврокомісія планує скасувати право вето окремих країн на проміжних етапах переговорів про вступ до ЄС
ЗМІ: Єврокомісія планує скасувати право вето окремих країн на проміжних етапах переговорів про вступ до ЄС
Politico: Білий дім сподівається, що Європа вивільнить дизельне паливо зі стратегічних резервів
Politico: Білий дім сподівається, що Європа вивільнить дизельне паливо зі стратегічних резервів
Мерц: Кремль зовсім не зацікавлений у переговорах
Мерц: Кремль зовсім не зацікавлений у переговорах
«Шукаємо рішення». Мерц назвав найбільшу слабкість України
«Шукаємо рішення». Мерц назвав найбільшу слабкість України
Єврокомісарка закликала Україну прискорити необхідні для ЄС реформи
Єврокомісарка закликала Україну прискорити необхідні для ЄС реформи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
75K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua