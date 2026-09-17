Дружба із саудівським принцом та ув’язнення батька: маловідомі факти про зятя Трампа Кушнера

Кушнера прийняли до престижного навчального закладу після того, як його батько пообіцяв пожертвувати університету $2,5 млн

45-річний зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, який закінчив Гарвард, попри скромні шкільні досягнення, походить із сім’ї будівельників із Нью-Джерсі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування журналіста Декстера Філкінса для The New Yorker.

Що відомо про сім'ю Кушнера

Джаред Кушнер походить із сім'ї будівельників із Нью-Джерсі. Попри скромні шкільні досягнення, він закінчив Гарвардський університет. Журналіст зазначає, що його прийняли до престижного навчального закладу після того, як батько Кушнера, Чарльз, пообіцяв пожертвувати університету $2,5 млн на початку навчання сина.

Чарльз Кушнер у 2022 році в Нью-Йорку фото: AP

Батько Джареда Кушнера, Чарльз Кушнер, який нині є послом США у Франції, у 2004 році був засуджений за податкове шахрайство, незаконне фінансування політичних партій та залякування свідків. Однією зі свідків у справі була його сестра Естер. Вона заявила, що нічого не знала про пожертви різним політикам, які Чарльз Кушнер робив від її імені. Щоб змусити сестру мовчати, Кушнер організував ситуацію, в якій повія мала спокусити її чоловіка.

У підсумку за всю цю історію Чарльз Кушнер отримав вирок у вигляді двох років ув’язнення. Саме тоді зять Трампа взяв на себе управління сімейними компаніями та саме тому згодом він зацікавився альтернативами тюремному ув’язненню.

Кушнери друзі сім’ї Нетаньягу

У матеріалі наголошується, що Чарльз Кушнер, попри судимість, став послом у Франції від імені Трампа. Кушнери, нащадки євреїв, які пережили Голокост, є також друзями сім’ї прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, а Чарльз «часто підтримував ізраїльські справи, зокрема такі, як American Friends of Bet el Yeshiva, що підтримували поселення на Західному березі.

Все це вплинуло на позицію Джареда, коли він виступив у ролі перемовника на Близькому Сході: «Роль Кушнера в переговорах щодо Гази вимагала неупередженості», – написав журналіст, але «один із друзів Кушнера сказав мені, що той повернувся до Білого дому частково тому, що вважає, що може допомогти Ізраїлю».

Дружба з саудівським принцом Мохаммедом бін Салманом

Журналіст також розповів, як дружба Кушнера із саудівським принцом Мохаммедом бін Салманом ще за часів першого президентства Трампа відіграла важливу роль у зміцненні позицій Салмана у регіоні – від кризи з Катаром, яка розпочалася у 2017 році, коли Саудівська Аравія фактично заблокувала доступ до країни, до вбивства Джамаля Хашоггі та арешту двоюрідного брата принца Мохаммеда бін Наєфа, який мав бути першим у черзі на престол Саудівської Аравії, але зрештою був усунутий, а його місце посів бін Салман.

У розслідуванні йдеться, що на початку 2017 року Мохаммед бін Салман готувався усунути свого суперника Мохаммеда бін Наєфа. Обидва мали у своєму розпорядженні озброєних прихильників, і американські розвідники побоювалися спалаху насильства. Мохаммед бін Салман зателефонував Кушнеру, щоб обговорити свої плани. Розмову таємно записали.

Кушнер товаришує з Мохаммедом бін Салманом фото: Reuters

«Кушнер сказав бін Салману, що всі в уряді США, за винятком розвідувальних відомств, були на його боці», – розповів журналісту колишній співробітник регіональної розвідки, зазначивши, що бачив розшифровку цієї телефонної розмови. «Це було зелене світло», – пише The New Yorker. Кушнер заперечив цю версію подій.

Тим часом бін Наєф, якого саудівська влада заарештувала у 2020 році, досі перебуває під домашнім арештом.

У 2021 році Саудівська Аравія інвестувала $2 млрд у фонд Кушнера. Спочатку саудівський комітет, відповідальний за оцінку інвестиції, виступив проти неї, оскільки не вважав фонд достатньо надійним. Однак Мохаммед бін Салман, який на той час очолював Саудівський державний інвестиційний фонд, проігнорував рекомендацію комітету й схвалив інвестицію.

«Немає прямих доказів того, що саудівська сторона мала намір винагородити Кушнера чи Трампа за їхні дії під час перебування на посаді. Але колишній співробітник американської розвідки, який працював на Близькому Сході, сказав мені, що допомога Кушнера у відновленні відносин між США та Саудівською Аравією після вбивства Хашоггі могла створити перед Мохаммед бін Салман певний борг», – зазначає The New Yorker.

Зауважимо, що наприкінці 2025 року Кушнера залучили до переговорного процесу війни РФ проти України разом зі спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом. Нещодавно зять Трампа заявив, що американська сторона продовжує працювати над пошуком рішення для завершення війни Росії проти України.