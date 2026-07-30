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«Навчив говорити українською Сідні Свіні». Олександр Рудинський розповів про зйомки у фільмі від Netflix

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олександр Рудинський зіграв епізодичну роль у ще одному серіалі від Netflix «Декамерон»
фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy/Bazaar

Олександр Рудинський знявся у фільмі «Ґандам»

Заслужений артист України Олександр Рудинський, який знявся у фільмі від Netflix, поділився подробицями зйомок із голлівудськими зірками. Актор розповів, як вчив колег говорити українською мовою. Про це пише «Главком» із посиланням на коментар Рудинського.

Олександр Рудинський знайшов багато нових друзів під час знімань фільму «Ґандам» в Австралії. Серед відомих зірок, які працювали з ним на одному знімальному майданчику, актор пригадав Сідні Свіні та Джейвон Волтон, відомих за ролями в серіалі «Ейфорія». А також Джейсона Айзекса, який зіграв роль батька Драко Малфоя в «Гаррі Потеррі».

«Чудова поїздка, два місяці тривали знімання в Австралії, шикарний кастинг, там Сідні Свіні, Джейсон Айзекс, Ноа Сентінео. Багато в мене друзів з’явилось. Там Джейвон Волтон із серіалу «Ейфорія», – розповів Рудинський.

Олександр Рудинський позує з іноземними колегами, актор Джейсон Айзекс (на фото останій зліва)
Олександр Рудинський позує з іноземними колегами, актор Джейсон Айзекс (на фото останій зліва)
фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy

За словами українця, він мав гарні стосунки з іноземними колегами, вони швидко знайшли спільну мову та потоваришували. «Ми дуже здружились. Я не нервував. Там настільки був дружній колектив! Ми познайомились завчасно, ми здружились перед стартом знімального періоду, а вже потім якось легше було. У нас була своя бесіда, ми після кожного знімального дня вигадували, чим займатися», – пригадав він.

Олександр Рудинський з кастом фільму «Ґандам» на зніманнях в Австралії
Олександр Рудинський з кастом фільму «Ґандам» на зніманнях в Австралії
фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy

Олександр Рудинський розповів, що спробував навчити голлівудських зірок говорити українською мовою. Серед них була й акторка Сідні Свіні, яку Руденький навчив говорити фразу: «Привіт, мене звати Сідні».

«Сідні Свіні – проста, звичайна дівчина у футболці та кедах. Вона дуже привітна, була без макіяжу. От проста людина! Навчив її говорити: «Привіт, мене звати Сідні». Я багатьох там навчив говорити українською якісь базові речі», – зазначив актор.

Голлівудські зірки залилиши свої автографи на сценарії Рудинського, а Джейсон Айзекс написав «Слава Україні!»
Голлівудські зірки залилиши свої автографи на сценарії Рудинського, а Джейсон Айзекс написав «Слава Україні!»
фото: Іnstagram.com/sasha_rudinskiy

Водночас інші артисти залишили автографи Олександру Руданському, які він розіграє на аукціоні, а гроші передасть на потреби ЗСУ. До слова, Джейсон Айзекс написав на сценарії Рудинського: «Слава Україні!».

Зірки, які знялися у фільмі «Ґандам»
Зірки, які знялися у фільмі «Ґандам»
фото: Netflix

«Ґандам» – це кіноадаптація однієї з найвідоміших японських франшиз аніме Gundam. У стрічці можна буде побачити Сідні Свіні, Ноа Сентінео, Джейсона Айзекса, Джексона Вайта, Джейвона Волтона, Майкла Мандо, Джемми Чуа-Тран, Сіолі Куцуни, Нонсо Анозі та Айди Брук.

Нагадаємо, 23 липня, заслужений артист України, зірка театру ім. Івана Франка Олександр Рудинський святкував ювілей – 30 років. Актор є однією з найпопулярніших зірок кіно та театру нової хвилі. Рудинський знімається не лише в культових українських стрічках, але й у проєктах для Netflix.

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Теги: Австралія фільм Netflix голлівудський актор шоубіз Олександр Рудинський

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