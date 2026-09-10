«Відкрила секрет довголіття». Ексдружина Кличка Наталія Єгорова показала свою 97-річну бабусю

Наталія Єгорова показала рідних, які мешкають у Карпатах

Колишня дружина Віталія Кличка, співачка та модель Наталія Єгорова приїхала до Карпат, де мешкає її родина. Жінка поділилася кадрами з рідними та розповіла про свою 97-річну бабусю. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку Єгорової в Instagram.

Наталія Єгорова показала, як проводить час з рідними у Карпатах. У селі Вишків Івано-Франківської області мешкає її бабуся та дядько.

Ексдружина Кличка Наталія Єгорова показала свою 97-річну бабусю фото: Іnstagram.com/natalia_yegorova

Єгорова розповіла, що її бабуся, попри поважний вік, зберігає ясний розум та без окулярів вишиває. «Моїй бабусі 97. Вражає. Щодня вона вишиває хрестиком. І все це без окулярів. Я досі не можу в це повірити», – написала співачка.

На думку онуки жінки, секрет її довголіття полягає саме у вишиванні. «Здається, я відкрила секрет довголіття. Моїй бабусі 97, у неї ясний розум і вона досі вишиває без окулярів! Друзі, забудьте про всі anti-aging секрети. Нам усім терміново треба починати вишивати!» – зазначила вона.

Як розповідав «Главком», колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель та співачка Наталія Єгорова приїхала до України з Німеччини вперше за довгий час. Спочатку зупинилася в Ужгороді, а згодом у селищі Воловець Закарпатської області. А потім у селі Вишків Івано-Франківської області, де не була вже 12 років.

Наталія Єгорова показала свою родину, яка мешкає у Карпатах фото: Іnstagram.com/natalia_yegorova

«12 років я не була у своєї бабусі. Це земля моїх предків, тут народилася моя мама, моя бабуся, прабабуся. Це материнський рід. У дитинстві, коли я сюди приїжджала, можливо, я була міською дівчиною. Але вже дорослою я розумію, що таке коріння, і я плачу від щастя. Кілька років моя душа мені без зупину казала: «Їзжай до Карпат», – сказала жінка.

До слова, напередодні колишня дружина мера Києва Віталія Кличка Наталія Єгорова зустрілася з їхніми дітьми за кордоном. Вона показалася на фото з 21-річним сином Максимом та 23-річною донькою Єлизаветою-Вікторією.