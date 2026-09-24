Зустріч Трампа і Сі не обійшлася без курйозів. Проліт авіації застав Трампа зненацька

Трамп здригнувся від гуркоту літаків під час зустрічі із Сі Цзіньпіном

Церемонія зустрічі китайського лідера запам'яталася одразу кількома деталями, які швидко привернули увагу американських медіа та соцмереж

Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на американській авіабазі не обійшлася без курйозних моментів. Трамп помітно відреагував на різкий гуркіт військових літаків, тоді як китайський лідер, який стояв поруч, залишився практично незворушним. Увагу американських коментаторів також привернув одяг президента США. Про це повідомляє «Главком».

Під час урочистої церемонії над авіабазою пролетіли американські військові літаки. На відео зустрічі видно, як після різкого гуркоту Трамп здригнувся та скривився. Сі Цзіньпін, який у цей момент стояв поруч із ним, помітно на звук не відреагував.

Ще однією деталлю став одяг американського президента. Трамп зустрічав китайського лідера у довгому пальті та шкіряних рукавичках. Водночас температура поблизу авіабази становила приблизно близько +18°C. Сі Цзіньпін був одягнений значно легше.

Водночас сама церемонія зустрічі китайського лідера була масштабною. Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Ліюань особисто зустрічали Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп.

Програму прийому доповнили салютом із 21 гармати, прольотом двох бомбардувальників B-1, почесною вартою різних родів військ, виконанням державних гімнів та прапорами США і Китаю.

Після прибуття Сі Цзіньпін також зробив письмову заяву щодо відносин між двома країнами. Китайський лідер заявив, що Китай і США «мають бути партнерами, а не суперниками».

За його словами, китайське «національне відродження» та концепція Трампа Make America Great Again можуть існувати паралельно. Пекін описує бажану модель відносин зі Сполученими Штатами як співпрацю з «помірною конкуренцією» та контрольованими розбіжностями.

Нагадаємо, розстелена під Вашингтоном 30-метрова червона доріжка для Сі Цзіньпіна нагадувала церемонію, яку Сполучені Штати влаштували для російського диктатора Володимира Путіна після його прильоту на американську авіабазу на Алясці влітку 2025 року.

Водночас прийом китайського лідера мав низку відмінностей. Сі Цзіньпіна зустрічали Трамп і Меланія Трамп, тоді як Путіна у серпні 2025 року зустрічав лише американський президент. Після церемонії Трамп і Путін разом вирушили в президентському лімузині на переговори щодо війни в Україні.