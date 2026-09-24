Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Зустріч Трампа і Сі не обійшлася без курйозів. Проліт авіації застав Трампа зненацька

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Трамп здригнувся від гуркоту літаків під час зустрічі із Сі Цзіньпіном
скриншот з відео

Церемонія зустрічі китайського лідера запам'яталася одразу кількома деталями, які швидко привернули увагу американських медіа та соцмереж

Зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна на американській авіабазі не обійшлася без курйозних моментів. Трамп помітно відреагував на різкий гуркіт військових літаків, тоді як китайський лідер, який стояв поруч, залишився практично незворушним. Увагу американських коментаторів також привернув одяг президента США. Про це повідомляє «Главком».

Під час урочистої церемонії над авіабазою пролетіли американські військові літаки. На відео зустрічі видно, як після різкого гуркоту Трамп здригнувся та скривився. Сі Цзіньпін, який у цей момент стояв поруч із ним, помітно на звук не відреагував.

Підписуйтся на сторінку «Главкома» у соціальній мережі Х

Ще однією деталлю став одяг американського президента. Трамп зустрічав китайського лідера у довгому пальті та шкіряних рукавичках. Водночас температура поблизу авіабази становила приблизно близько +18°C. Сі Цзіньпін був одягнений значно легше.

Водночас сама церемонія зустрічі китайського лідера була масштабною. Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Ліюань особисто зустрічали Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп.

Програму прийому доповнили салютом із 21 гармати, прольотом двох бомбардувальників B-1, почесною вартою різних родів військ, виконанням державних гімнів та прапорами США і Китаю.

Після прибуття Сі Цзіньпін також зробив письмову заяву щодо відносин між двома країнами. Китайський лідер заявив, що Китай і США «мають бути партнерами, а не суперниками».

За його словами, китайське «національне відродження» та концепція Трампа Make America Great Again можуть існувати паралельно. Пекін описує бажану модель відносин зі Сполученими Штатами як співпрацю з «помірною конкуренцією» та контрольованими розбіжностями.

Нагадаємо, розстелена під Вашингтоном 30-метрова червона доріжка для Сі Цзіньпіна нагадувала церемонію, яку Сполучені Штати влаштували для російського диктатора Володимира Путіна після його прильоту на американську авіабазу на Алясці влітку 2025 року.

Водночас прийом китайського лідера мав низку відмінностей. Сі Цзіньпіна зустрічали Трамп і Меланія Трамп, тоді як Путіна у серпні 2025 року зустрічав лише американський президент. Після церемонії Трамп і Путін разом вирушили в президентському лімузині на переговори щодо війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Сі Цзіньпін США Дональд Трамп винищувач

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по Києву, візит Сі Цзіньпіна до США: головне за ніч 24 вересня
Удар по Києву, візит Сі Цзіньпіна до США: головне за ніч 24 вересня
Сьогодні, 05:56
Червона доріжка для Сі Цзіньпіна
Сі Цзіньпін прибув з візитом до Вашингтона
Сьогодні, 01:30
Перед аварією з авіабази вилетіли два військові літаки
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
F-35 є одним із найсучасніших американських винищувачів
Секретні компоненти винищувача США загадково опинилися у Гонконгу
20 вересня, 12:42
Трамп торгував акціями активніше за всіх конгресменів разом
Трамп обійшов увесь Конгрес США за одним несподіваним показником
15 вересня, 21:17
Президентка Єврокомісії Фон дер Ляєн прибула до Гренландії з «істотним» пакетом підтримки
Євросоюз підготував великі інвестиції у Гренландію – Reuters
7 вересня, 06:11
Зазвичай Трамп рідко змінює свій упізнаваний стиль
Трамп перефарбував волосся
6 вересня, 19:22
Позиція Путіна змінюється
Путін визнав Україну суб'єктом. І це свідчить про його слабкість
5 вересня, 13:27
США можуть отримати нафтові запаси Венесуели на десятки мільярдів барелів
Трамп націлився на нафтові багатства Венесуели – Axios
28 серпня, 08:30

Курйоз

Зустріч Трампа і Сі не обійшлася без курйозів. Проліт авіації застав Трампа зненацька
Зустріч Трампа і Сі не обійшлася без курйозів. Проліт авіації застав Трампа зненацька
До п’ятниці ще трохи, але ми вже морально там: гумористичний гороскоп на 24 вересня 2026 року
До п’ятниці ще трохи, але ми вже морально там: гумористичний гороскоп на 24 вересня 2026 року
Середа вже настала – час удавати, що ви знаєте, що робите: гумористичний гороскоп на 23 вересня 2026 року
Середа вже настала – час удавати, що ви знаєте, що робите: гумористичний гороскоп на 23 вересня 2026 року
Вівторок уже тут – робимо вигляд, що все під контролем: гумористичний гороскоп на 22 вересня 2026 року
Вівторок уже тут – робимо вигляд, що все під контролем: гумористичний гороскоп на 22 вересня 2026 року
Президент Румунії здивував Зеленського курйозним вчинком зі шкарпетками (відео)
Президент Румунії здивував Зеленського курйозним вчинком зі шкарпетками (відео)
Думки про понеділок усе ускладнюють: гумористичний гороскоп на 21 вересня 2026 року
Думки про понеділок усе ускладнюють: гумористичний гороскоп на 21 вересня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
149K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
53K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua