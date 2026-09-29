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У Дубліні застрелено співробітника The New York Times: під підозрою – батьки його дружини

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Дубліні застрелено співробітника The New York Times: під підозрою – батьки його дружини
Поліцейські виявили 40-річного Джонатана Маккінсі посеред паркувального майданчика з численними вогнепальними пораненнями
фото: Jon McKinsey/Facebook

За допомогою свідків поліцейські знайшли та затримали двох підозрюваних

У місті Дублін, США, застрелили 40-річного співробітника The New York Times Джонатана Маккінсі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію міста Дублін.

«У суботу, 26 вересня 2026 року, приблизно о 15:08, сержант поліцейської служби Дубліна проїжджав поблизу спортивного комплексу «Дублін», розташованого за адресою 6700 Dublin Blvd., коли побачив чоловіка, що лежав на землі на парковці. Сержант негайно зупинився, щоб з’ясувати, що сталося. Приблизно в той самий час диспетчерська служба почала отримувати численні дзвінки на номер 911 із повідомленнями про цей інцидент», – йдеться у плвідомленні.

Поліцейські виявили 40-річного Джонатана Маккінсі посеред паркувального майданчика з численними вогнепальними пораненнями. Його було визнано померлим на місці події.

За допомогою свідків поліцейські знайшли та затримали двох підозрюваних. Ними є 77-річний Шоюон Чжан та 77-річна Шілі Чен, обидва з Дубліна. Вони є подружжям і тестем та тещею Маккінсі. Обох заарештували за підозрою у скоєнні злочину за статтею 187 Кримінального кодексу – вбивство – та помістили до в’язниці Санта-Ріта.

За даними Associated Press, Маккінсі працював інженером у The New York Times у напрямку ігрових продуктів. Видання зазначало, що на момент загибелі Маккінсі перебував у процесі розлучення та судової суперечки щодо опіки над дітьми з дочкою затриманого подружжя. Стрілянина сталася приблизно за тиждень до запланованого судового засідання у цій справі.

До слова, у січні 2026 року в місті Міннеаполіс, штат Міннесота, федеральні імміграційні агенти під час операцій застрелили двох людей – Рене Гуд та Алекса Претті. Обидва інциденти сталися на тлі посиленого імміграційного контролю адміністрації Дональда Трампа і одразу викликали широкий суспільний резонанс.

Теги: США вбивство

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