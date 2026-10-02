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Змінив кар'єру в РФ на окопи в Україні. Де зараз російський актор Пашинін, який був добровольцем АТО

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Анатолій Пашинін роками будував акторську карʼєру в Росії
фото: кадр з фільму

Анатолій Пашинін служив у 8-му окремому батальйоні «Аратта» у зоні АТО

Український режисер популярного серіалу «Украдене щастя» Андрій Дончик висловився про одного із зірок свого проєкту, актора українського походження Анатолія Пашиніна. Актор найбільш відомий за ролями у російських серіалах. Режисер розповів, що відомо про життя та службу Пашиніна, пише «Главком».

За словами Дончика, Пашинін переїхав до Росії одразу після закінчення школи. Однак він мав гарну українську мову, тож режисер звернув на нього увагу та запропонував роль у своєму серіалі. «Він справді мене тоді підкорив тим, що він, по-перше, говорив гарною українською. От при тому, що він, починаючи з якогось зі школи, фактично поїхав в Росію, там багато знімався. Але він зберіг нормальну українську», – сказав Андрій Дончик.

Змінив кар'єру в РФ на окопи в Україні. Де зараз російський актор Пашинін, який був добровольцем АТО фото 1
фото з відкритих джерел

Після початку вторгнення РФ в Україну Анатолій Пашинін повернувся на батьківщину та долучився до ЗСУ. Однак режисер зауважив, що не знає, де нині перебуває актор та чи досі служить у війську: «Із початком військових дій він втік звідти (з Росії). Він служив в «Азові».

Змінив кар'єру в РФ на окопи в Україні. Де зараз російський актор Пашинін, який був добровольцем АТО фото 2
фото з відкритих джерел

Андрій Дончик бачився із Анатолієм Пашиніним три роки тому. Однак раніше актор звертався до нього із професійними пропозиціями. «Я його давненько не бачив, може, роки три. Він звертався до мене, пропонував якісь сценарії і. Він зараз трошки зник з поля зору, але служив», – сказав режисер.

Змінив кар'єру в РФ на окопи в Україні. Де зараз російський актор Пашинін, який був добровольцем АТО фото 3
фото з відкритих джерел

Повернувшись в Україну, Анатолій Пашинін втратив карʼєру, яку роками будував у Росії. Тож, за словами Андрія Дончика, служба в ЗСУ «годувала» актора. «Він там професію, мав якісь заробітки, а тут він залишився фактично без роботи і без якихось засобів до існування. Його армія фактично годувала. Він змінив акторську професію на військову», – додав Дончик.

Анатолій Пашинін знімався у російських фільмах та серіалах
Анатолій Пашинін знімався у російських фільмах та серіалах
фото: кадр з фільму

Зазначимо, Анатолій Пашинін став на захист України з початку великої війни. Він був бійцем української добровольчої армії. Актор служив у 8-му окремому батальйоні «Аратта», який існує з 2014 року. Анатолій Пашинін відомий за роллю в українському серіалі «Украдене щастя». Також актор знімався у російських стрічках, серед них «Нічні ластівки», «Коли розтанув сніг» та інші.

Нагадаємо, лідер російського рок-гурту «Ногу свело!» Максим Покровський приїздив до Києва та потрапив під нічну атаку РФ. Він приїхав до столиці вперше за останні 15 років, щоб зняти документальний фільм. 

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Теги: актор росіяни АТО військові

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