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Конгресмени США готують законопроєкт для повної заборони купівлі російської нафти

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Конгресмени США готують законопроєкт для повної заборони купівлі російської нафти
У США зростає невдоволення через дії Трампа
фото: AP

Законопроєкт «Акт Рональда Рейгана» маж повністю заборонити купівлю російської нафти

Американський конгресмен від Республіканської партії Брайан Фіцпатрік повідомив про підготовку нової законодавчої ініціативи під назвою «Акт Рональда Рейгана мир через силу». Про це пише «Главком».

Головна мета документa – запровадити абсолютне блокування будь-яких закупівель нафти з Росії.

Для ухвалення цієї ініціативи планується застосувати спеціальну процедуру Discharge Petition. За словами політика, він вже має необхідну підтримку у 218 голосів законодавців. Це дозволить винести документ на розгляд і голосування в обхід стандартних процедурних бар'єрів, ураховуючи позиції профільного комітету та спікера Палати представників.

Нагадаємо, США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією.

Зустріч представників США, України, європейських країн і НАТО, під час якої сторони обговорили можливі шляхи деескалації та завершення війни до початку зими, завершилася достроково. Переговорна група від України вже перебуває на шляху додому.

Переговори стосовно миру відбулися вчора у Флориді, й планувалося, що вони продовжаться у суботу, 10 жовтня. Під час їх проведення стало відомо про рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції на російський дизель.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X назвав переговори конструктивними. За його словами, учасники обговорили можливості деескалації та завершення війни, гарантії безпеки для України, стійкість енергетичної системи напередодні зими та повоєнне відновлення. «Обговорення було плідним і допомогло визначити напрями для подальшого опрацювання перед наступним контактом США з Росією», – зазначив Віткофф.

Теги: законопроєкт нафта США росія

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