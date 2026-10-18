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«Цей дизель усе одно продали б»: Рубіо відповів на критику щодо зупинки санкцій проти РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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«Цей дизель усе одно продали б»: Рубіо відповів на критику щодо зупинки санкцій проти РФ
Рубіо: Цей дизель усе одно буде проданий, так чи інакше
фото: AP

Марко Рубіо: «Проблема в тому, що ці санкції були не тільки проти Росії»

Державний секретар США Марко Рубіо відреагував на заяву сенатора Теда Круза, який назвав винятки із антиросійських санкцій помилкою на користь Володимира Путіна, а також відкинув закиди щодо безкоштовних поступок Кремлю. Про це пише «Главком».

За словами Рубіо, запроваджені обмеження та мита охоплюють не лише Росію, а й інші держави, зокрема Індію:

«Проблема в тому, що ці санкції були не тільки проти Росії. Вони включають тарифування низки країн, наприклад, Індії та інших. І тому я думаю, що президент хоче використати цей 60-денний період часу, щоб, так би мовити, проаналізувати, що означатиме введення як санкцій, так і тарифів для світової економіки і навіть для економіки США».

Посадовець також зауважив, що цей час необхідний для вивчення загальної ситуації у світі:

«Я думаю, що коли закон ухвалювали, однією з причин, з якої до нього включили ці винятки, було розуміння того, що їм знадобиться деякий час на вивчення цього, враховуючи всі різні події, що відбуваються у світі просто зараз».

Відповідаючи на звинувачення в тому, що США роблять Путіну «безкоштовні подарунки», Рубіо пояснив це логікою світового ринку:

«Цей дизель усе одно буде проданий, так чи інакше. Дизель, який Путін збирався продати, вони все одно збиралися вивести на глобальний ринок, так чи інакше. Єдина відмінність – у тому, скільки з нього отримають Сполучені Штати».

Раніше повідомлялося, що американський сенатор-демократ Річард Блюменталь, який разом із республіканцем Ліндсі Гремом виступив співавтором законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, різко розкритикував президента США Дональда Трампа після замороження обмежень. 

«Дональд Трамп знову підтверджує, що він на боці кровожерливого головоріза та тих, хто підтримує російську воєнну машину, і виступає проти більшості американців, їхніх представників в обох палатах Конгресу та наших європейських союзників», – написав Блюменталь.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ухвалив рішення не застосовувати санкційні обмеження проти Росії, передбачені так званим законом Грема. Президент України Володимир Зеленський розкритикував цей крок, назвавши послаблення американського тиску на Москву «санкційним блекаутом». За його словами, відмова від посилення обмежень на тлі масштабних російських ударів по українській енергетиці лише заохочує Кремль продовжувати війну.

Теги: росія США санкції путін Марко Рубіо

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