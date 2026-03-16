Найкращий актор-2026 та один із найсексуальніших чоловіків. Що відомо про Майкла Бекарі Джордана

Майкл Бекарі Джордан зіграв роль у стрічці «Грішники»

15 березня 2026 року відбулася найголовніша подія року у кінемотаграфії – 98-ма церемонія вручення премії Оскар. Американська кіноакадемія оголосила переможців у 24 номінаціях. Ведучим церемонії був Конан О'Браєн, а в Україні подію коментував актор Олексій Гнатковський.

Актор Майкл Бекарі Джордан отримав нагороду у номінації «Найкраща чоловіча роль». Він знявся у фільмі «Грішники» режисера Раяна Куглера. Стрічка була висунута у 16 ​​номінаціях, що є рекордним показником для будь-якого фільму в історії премії Американської кіноакадемії. Майкл Бекарі Джордан – шостий темношкірий чоловік, який отримав нагороду у цій номінації. Перед ним це зробили Вілл Сміт, Форест Вітакер, Джеймі Фокс, Дензел Вашингтон та Сідні Пуатьє (першим отримав Оскар у 1963 році). Своїх попередників Джордан також згадав у своїй промові.

«Главком» розповів, який шлях пройшов актор, аби здобути найпрестижнішу премію у кіно.

Майкл Б. Джордан – шостий темношкірий чоловік, який отримав Оскар у номінації «Найкраща чоловіча роль»

Майкла Бекарі Джордана та найкраща акторка року Джессіка Баклі

Цікаві факти про Майкла Бекарі Джордана

Майкл Бекарі Джордан народився 9 лютого 1987 року у Каліфорнії. Його батьки не мають жодного відношення до кіномистецтва: мама – художниця, батько – власник ресторану. Його молодший брат Халід – футболіст. Його друге імʼя Бакарі означає «блага звістка» на суахілі.

Джордан з сім'єю провів два роки у Каліфорнії, а потім переїхав до Ньоюарка, де навчався в місцевій школі мистецтв. Він не планував стати актором, тому й почав працювати в місцевих компаніях. Майкл займався створенням спортивних товарів.

1998 року Джордан зіграв невелику роль у серіалі «Сопрано» (1999–2007), а потім у стрічці «Косбі» (1996–2000).

Майкл Бекарі Джордан тривай час жив і з батьками. А незалежність отримав лише після того, як остаточно переїхав з будинку своїх батьків. Лише у 2019 році, у свої 32, він нарешті вилетів з гнізда і перебрався на свій шикарний майданчик в Лос-Анджелесі.

Актор тоді шуткував з цього приводу: «Це трапилося! Я майже впевнений, що вони освятили весь будинок, коли я пішов. Мовляв, вони запалили ладан, відмили його, тому що нарешті позбулися від мене».

Розпочав свою акторську кар'єру в 1999 році, коли з'явився в окремих епізодах телесеріалів «Косбі» і «Сопрано». Вперше зіграв головну роль у 2001 році у фільмі «Хардбол», в якому знімався також і Кіану Рівз. Популярність принесла йому наступна робота – серіал «Прослуховування» (2002–2008). Працював наполегливо, да так, що під час зйомок у фільмі «Крід: Спадщина Роккі» він тренувався 2–3 рази на день 6 днів на тиждень, а також дотримувався суворої дієти.

Кадр з фільму «Крід: Спадок Роккі Бальбоа»

Під час зйомок боксерських сцен у фільмі «Крід» Майкл Бакарі Джордан не користувався послугами дублерів.

У 2016 році започаткував продюсерську компанію Outlier Society Productions.

Найкращі ролі Майкла Бекарі Джордана

«Станція Фрутвейл» (Fruitvale Station. 2013)

У фільмі розповідається про реальну людину – 22-річного Оскара Ґранта – та прожитий ним день, 31 грудня 2008 року, від ранку до випадку на станції метро «Фрутвейл» у Сан-Франциско. Оскар мешкає з співжителькою Софіною (Мелоні Діас) і їхньою чотирирічною дочкою. Імпульсивний характер та неорганізованість створюють Оскарові немало неприємностей, але він має твердий намір виправитися.



«Фантастична четвірка» (Fantastic Four, 2015)



Четверо молодих людей, яких можна назвати аутсайдерами, беруть участь у незвичайному експерименті. Це переносить їх в паралельний, альтернативний всесвіт, що докорінно змінює їхнє життя. У новому для себе світі вони з’явилися не такими, якими були до цього. Тепер у кожного з них суперздібності, якими потрібно навчитися користуватися. В цей же час у них з’являється противник, що колись був другом. Героям доводиться викластися на повну, щоб врятувати світ.



«Чорна Пантера» (Black Panther, 2018)

В надрах непримітної землі Ваканди є щедрі поклади корисних копалин, в тому числі унікального металу вібраніуму, який володіє надміцними властивостями і здатний творити чудеса з гравітацією. Молодий принц Ваканди ТʼЧалла, щоб оборонити країну і народ, приймає рішення дати відповідь загарбникам, одягнувши костюм Чорної пантери.

Найсексуальніший чоловік 2020 року

Шість років тому американський актор Майкл Бекарі Джордан отримав ще одну нагороду – його визнали найсексуальнішим чоловіком 2020 року за версією журналу People.

Майкл Б. Джордан у рекламі білизни Calvin Klein

Серед тих, хто отримував цей титул раніше – Бред Пітт, Шон Коннері, Мел Гібсон, Том Круз, Джордж Клуні, Ідріс Ельба та Девід Бекхем.

фото: Getty Images

«Ця усмішка! Ці руки! Його активізм!» – написало тоді видання People про Джордана. Актор зізнався журналу, що почувається «круто» і що жінки в його родині пишатимуться його званням.

Актор Майкл Бекарі Джордан став найкращим актором 2026 року

«Главком» писав, що на 98-й церемонії кінопремії Оскар оголосили назву стрічки, яка перемогла у номінації «Найкращий фільм року». Названо ім'я переможця у номінації «Найкращий режисер». Також оголосили ім’я найкращого актора року та найкращої актриси року.

До слова, американський актор Шон Пенн не прийшов на церемонію нагородження премії Оскар-2026. Під час вручення йому статуетки Оскара за перемогу в одній з номінацій, він перебував на шляху до України.