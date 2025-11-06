Британський актор Джонатан Бейлі став найсексуальнішим чоловіком у світі (фото)

37-річний британський актор Джонатан Бейлі був удостоєний звання найсексуальнішого чоловіка року за версією журналу People

Актора Джонатана Бейлі названо найкрасивішим чоловіком у світі у 2025 році

Британський актор Джонатан Бейлі став «Найсексуальнішим чоловіком світу 2025 року» за версією журналу People, пише «Главком».

37-річний актор також знявся для нового випуску видання, представши на одній з обкладинок напівоголеним у синіх джинсах, обіймаючи цуценя. На іншій обкладинці він був сфотографований у морі.

Новина про титул з'явилася на тлі недавнього скандалу, пов'язаного зі стосунками Бейлі з колегою по кіно.

17 червня Джонатан Бейлі та Скарлетт Йоханссон разом відвідали прем'єру фільму «Світ юрського періоду: Відродження» у Лондоні. На прем'єрі акторка пристрасно поцілувала свого колегу в губи.

Пізніше Джонатан Бейлі опублікував у Instagram фотографію, на якій він нібито кусає Скарлетт Йоханссон за шию в закладі. Цей знімок викликав бурхливу та негативну реакцію інтернет-користувачів.

Акторку Йоханссон засудили за фото з Бейлі, який кусає її у шию jbayleaf/Instagram

«Як нешанобливо по відношенню до її чоловіка» – писали критики. «Це недоречно» – додавали інші. «У неї немає жодних принципів щодо чоловіка та їхнього шлюбу» – обурювалися користувачі. Незважаючи на критику в мережі, британський актор отримав престижний титул від People.

До слова, український актор і ведучий заходів Віталій Теплюк, відомий за ролями у серіалах, зокрема у популярному проєкті «Слуга народу» повідомив, що його мобілізували до лав Збройних сил України.