«А діти чекають». Ірина Білик представила зворушливу композицію про війну

Ірина Білик: Я не записала жодної пісні на тему війни за ці три роки…жорстоких три роки… Хотіла зрозуміти, що я хочу розказати людям про цю війну

Ірина Білик випустила також зворушливе відео до пісні за участю воїна ЗСУ та «сопілкаря» Романа Солука

Народна артистка Ірина Білик представила пісню «А діти чекають». Участь воїна Збройних Сил України, відомого сопілкаря Романа Солука додала особливої ніжності і драматизму відеоряду до композиції. Про це повідомляє «Главком».

Роман Солук, який зараз перебуває у ЗСУ, є музикантом і вже давно співпрацює з Іриною Білик. Він брав участь у її ювілейному турі, демонструючи свій талант гри на сопілці. Його поява у кліпі на пісню, що зачіпає глибокі емоції та актуальну тему очікування дітей на своїх батьків з війни, додає відео особливої щирості та драматизму.

Участь військовослужбовця у кліпі підкреслює тісний зв'язок між мистецтвом та реаліями сьогодення в Україні, де музиканти, артисти та інші представники творчих професій стають на захист своєї країни.

Я буду співати цю пісню з вірою у світле Життя наших рідних… Повертайтесь додому скоріш! Ми всі вас чекаємо!

Ірина Білик прокоментувала вихід кліпу «А діти чекають» зауважуючи на важкості ситуації сьогодення в Україні.

«Я не записала жодної пісні на тему війни за ці три роки… жорстоких три роки… Хотіла зрозуміти, що я хочу розказати людям про цю війну… І от я вирішила заспівати для вас… Всіх тих, хто чекає рідних з війни додому… Для вас…...тому що ви вірите в те, що вони скоро обіймуть своїх дітей і матусь, дружин і друзів…... Я буду співати цю пісню з вірою у світле Життя наших рідних… Повертайтесь додому скоріш! Ми всі вас чекаємо!», – розповіла Ірина Білик.

Роман Солук раніше публікував відео виступу на коцерті Ірини Білик у на своїй сторінці у соцмережі.

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Нагадаємо, українська співачка Ірина Білик перевипустила легендарний хіт «Так просто» та приголомшила його новим звучанням.

Загалом, виконавиця зовсім нещодавно завершила свій всеукраїнський тур, присвячений її 55-річчю, але на цьому сюрпризи від зірки не закінчились. Першого дня літа співачка презентувала хіт «Так просто» в новому танцювальному аранжуванні.