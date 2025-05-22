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Ірина Білик зворушливо вшанувала пам'ять покійної мами

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Ірина Білик: Вона сниться мені щасливою, у гарних сукнях і все в неї там добре!
колаж: glavcom.ua

Ірина Білик зворушливо згадала покійну маму: «Просто її не вистачає мені… і так буде завжди»

П'ять років минуло з дня смерті мами відомої української співачки Ірини Білик. Народна артистка опублікувала зворушливий допис у соціальних мережах, присвячений пам'яті найріднішої людини, пише «Главком».

Ірина Білик написала, що її мама «полетіла дуже рано» і не встигла пожити для себе. Проте, головне, що вона залишила доньці – це «багато любові до людей». Співачка зазначила, що її маму також знали та любили шанувальники Ірини.

«Моя Мама полетіла дуже рано... Вона не встигла пожити для себе, але головне що вона залишила мені - це багато любові до Людей! Її також знали та любили мої Шанувальники!!!», – поділилась Ірина Білик.

Ірина Білик зворушливо вшанувала пам'ять покійної мами фото 1

«Вона сниться мені щасливою, у гарних сукнях і все в неї там добре!» – розповіла Ірина Білик, висловлюючи віру в те, що мама перебуває в кращому світі. Однак, попри це, біль втрати не зникає: «Просто її не вистачає мені… і так буде завжди…»

Нагадаємо, 6 квітня, Ірина Білик відсвяткувала  свій 55-й день народження. Її ім’я стало символом нової вітчизняної музики, а пісні вже десятиліттями надихають і зачаровують слухачів. «Главком» розповів про життєвий шлях Білик, кар'єру та значення цієї персони в історії української музики.

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Теги: Ірина Білик мама

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