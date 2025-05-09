Ірина Білик засвітилася з великим букетом троянд (фото)

Білик нагадала українцям про День матері

Народна артистка України Ірина Білик закликала українців не забути привітати найдорожчих жінок у своєму житті вже цієї неділі, 11 травня у День матері. Про це повідомляє Главком з посиланням на допис співачки в Instagram.

Білик також показала світлини, на яких тримає розкішний букет рожевих троянд.

фото: Ірина Білик/Facebook

«Мама – це перший дотик тепла, перше слово любові, перший погляд турботи. У цей особливий день хочеться сказати найтепліші слова тим, хто завжди поруч, хто розуміє без слів і підтримує у будь-які моменти життя. Не забудьте привітати своїх матерів 11 травня – у День Матері в Україні», – наголосила співачка.

фото: Ірина Білик/Facebook

фото: Ірина Білик/Facebook

Користувачі соцмереж активно коментують допис артистки і відзначаючи, що Білик має гарний вигляд.

Нагадаємо, що у 2020 році сталася трагедія в родині Ірини Білик. Померла мама співачки Ганна Яківна. Однак причина смерті не розголошувалася.

Як повідомлялося, щороку в травні українці вшановують найдорожчих жінок у своєму житті – мам. День матері – це не просто свято, а щира нагода подякувати за любов, турботу й самопожертву. У 2025 році ця дата випадає на 11 травня.