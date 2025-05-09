Ірина Білик засвітилася з великим букетом троянд (фото)
Білик нагадала українцям про День матері
Народна артистка України Ірина Білик закликала українців не забути привітати найдорожчих жінок у своєму житті вже цієї неділі, 11 травня у День матері. Про це повідомляє Главком з посиланням на допис співачки в Instagram.
Білик також показала світлини, на яких тримає розкішний букет рожевих троянд.
«Мама – це перший дотик тепла, перше слово любові, перший погляд турботи. У цей особливий день хочеться сказати найтепліші слова тим, хто завжди поруч, хто розуміє без слів і підтримує у будь-які моменти життя. Не забудьте привітати своїх матерів 11 травня – у День Матері в Україні», – наголосила співачка.
Користувачі соцмереж активно коментують допис артистки і відзначаючи, що Білик має гарний вигляд.
Нагадаємо, що у 2020 році сталася трагедія в родині Ірини Білик. Померла мама співачки Ганна Яківна. Однак причина смерті не розголошувалася.
Як повідомлялося, щороку в травні українці вшановують найдорожчих жінок у своєму житті – мам. День матері – це не просто свято, а щира нагода подякувати за любов, турботу й самопожертву. У 2025 році ця дата випадає на 11 травня.
Читайте також:
- Кіркоров знову обікрав Ірину Білик: цього разу – поцупив ідеї костюмів (фото)
- Ірина Білик: життя під мікроскопом. Примадонні української естради – 55
- День матері: історія свята, коли і як відзначати
- Україну накрила Біликоманія. Люди переспівують хіти артистки, яка відзначає 55-річчя (відео)
- У Києві пішов сніг. Ірина Білик влаштувала погодну аномалію у квітні (відео)
Коментарі — 0