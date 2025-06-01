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Ірина Білик через 30 років перевипустила свій відомий хіт

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Першого дня літа співачка презентувала хіт «Так просто» в новому танцювальному аранжуванні
фото з відкритих джерел

Співачка презентувала пісню «Так просто» у новому звучанні

Українська співачка Ірина Білик перевипустила легендарний хіт «Так просто» та приголомшила його новим звучанням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу артистки.

Загалом, виконавиця зовсім нещодавно завершила свій всеукраїнський тур, присвячений її 55-річчю, але на цьому сюрпризи від зірки не закінчились. Першого дня літа співачка презентувала хіт «Так просто» в новому танцювальному аранжуванні.

Хіт «Так просто» в новому танцювальному аранжуванні

 

Пісня народилася 30 років тому, але й досі залишається в плейлистах шанувальників Ірини Білик, адже її сенси поза часом – близькі та зрозумілі кожному. А в оновленому звучанні цей легендарний трек запалить не лише серця, а й танцполи.

«Мені дуже приємно, що пісні, які я писала багато років тому, сьогодні є такими ж модними, сучасними й актуальними. Дякую всім моїм прихильникам за любов протягом цих 30 років. А саме стільки минуло відтоді, як я випустила пісню «Так просто» і поїхала в тур з однойменною назвою. Я вас всіх дуже люблю», – поділилася Ірина Білик.

Нагадаємо, цьогоріч 6 квітня Ірина Білик відсвяткувала свій 55-й день народження. Її ім’я стало символом нової вітчизняної музики, а пісні вже десятиліттями надихають і зачаровують слухачів. «Главком» розповів про життєвий шлях Білик, її кар’єру та значення цієї особистості в історії української музики.

Раніше кум відомої української співачки, поет Євген Рибчинський, висловив захоплення тим, що Ірина змогла вийти на сцену з ювілейною програмою до свого 55-річчя, попри запалення легень.

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Теги: Ірина Білик співачка пісня

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