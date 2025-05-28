«Неможливо впізнати». Білик зробила фото із Пивоваровим та здивувала мережу

Користувачі соцмереж зауважують, що на знімку зібралися справжні легенди української сцени

Відомий український співак Артем Пивоваров показався з Народною артисткою Іриною Білик. Відповідне фото виконавець опублікував у Facebook, інформує «Главком».

«Зустрівся з легендарною Іриною Білик», – йдеться у підписі до фото.

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Користувачі соцмереж активно обговорюють спільне фото Пивоварова та Білик. Частина коментаторів звернула увагу на зовнішність співачки, зазначивши, що спершу сплутали її з Гросу. Інші ж залишають схвальні відгуки, підкреслюючи, що на знімку зібралися справжні легенди української сцени.

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Нагадаємо, 6 квітня, Ірина Білик відсвяткувала свій 55-й день народження. Її ім’я стало символом нової вітчизняної музики, а пісні вже десятиліттями надихають і зачаровують слухачів. «Главком» розповів про життєвий шлях Білик, кар'єру та значення цієї персони в історії української музики.

Раніше кум відомої української співачки Ірини Білик, поет Євген Рибчинський, висловив захоплення тим, що артистка змогла вийти на сцену з ювілейною програмою до свого 55-річчя, після запалення легень.