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    Фото

    Cиба-ину в цветочных полях: невероятно милые фото

    • Розсилка
    Cиба-ину в цветочных полях: невероятно милые фото
    instagram.com/issyrider

    Хати обожает резвиться в цветах, а его хозяйка - фотографировать питомца

    Масайо Исидзуки, также известная как Issy-Rider, фотографирует свою музу по кличке Хати на фоне цветочных полей приморского парка Хитачи в Цукубе, префектура Ибараки. Девушка начала публиковать снимки питомца в 2017 году, и за пару лет под очарование улыбчивого сиба-ину попали 18 тыс. подписчиков.

    Масайо стала публиковать фотографии любимца в соцсетях, поскольку «он хорошо смотрится в цветах и до смешного милый».

    Четвероногий излучает столько радости и тепла, что они ощущаются даже на расстоянии.

    «Поначалу он очень боялся собак, но теперь дружелюбен со всеми», - рассказывает хозяйка.

    Сиба-ину - символ и национальное достояние Японии.  Сиба-ину - самая мелкая из шести пород исконно японского происхождения, выведенных до 19-го века. Будучи прекрасными компаньонами, эта порода пользуется популярностью не только у японских заводчиков. Сиба-ину сообразительны, самостоятельны и чистоплотны, и безгранично любят своих хозяев.

    Хати - не первый сиба-ину Исидзуки: «До этого у меня был Рон, но он умер в декабре 2015 года».

    Сиба-ину настолько вплелись в культуру Страны восходящего солнца, что в японском языке есть три разных слова для описания «сущности Сибы»: «Канъи» означает их бдительность и храбрость; «Ре:сэй» – добродушие, верность и послушание; и «Собоку» - искренность и бесхитростность.

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    instagram.com/issyrider
    instagram.com/issyrider
    instagram.com/issyrider
    instagram.com/issyrider
    instagram.com/issyrider
    instagram.com/issyrider
    instagram.com/issyrider
    instagram.com/issyrider
    instagram.com/issyrider
    instagram.com/issyrider
    instagram.com/issyrider
    instagram.com/issyrider
    instagram.com/issyrider
    instagram.com/issyrider
    instagram.com/issyrider
    instagram.com/issyrider
    instagram.com/issyrider
    instagram.com/issyrider
    instagram.com/issyrider

    Примечательно, что во время стресса эти собаки издают вопль, похожий на человеческий. А еще они невероятно чистоплотны: ухаживают за собой и сторонятся грязи.

    Джерело: boredpanda.com

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