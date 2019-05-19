Художник из Канады представил, как выглядели бы известные бренды , будь они людьми



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boredpanda.com

Мастер рисования SILLVI из Ванкувера, Канада, представил, как выглядели бы известные бренды, живи они с нами на соседней улице

Компании тратят много времени и денег, пытаясь персонализировать свой бренд. Идея состоит в том, чтобы заставить его казаться доверчивым и знакомым, как старый друг, на которого всегда можно положиться в трудную минуту.

Несмотря на то, что это явно иллюзия, корпорации хотят ваших денег, вашей лояльности и всего прочего, некоторые люди чувствуют сильную личную связь с определенным брендом, который гарантирует, что они останутся клиентами на всю жизнь.

Канадский художник Sillvi недавно превратил некоторые из самых популярных брендов содовой в персонажей в стиле аниме.

«На создание каждой иллюстрации у меня ушло около двух часов, так, я потратил на этот проект примерно 28 часов. При разработке каждого персонажа я руководствовался двумя факторами: эстетика логотипа компании и вкус газировки. Прежде чем рисовать, я попробовал каждый из напитков», — сообщил художник.

Теперь он вернулся с большим, расширяя свою концепцию, чтобы охватить еще более известные бренды, от Ford до Mcdonalds.

«С художественной точки зрения я экспериментировал с различными темами, которые поощряют участие в социальных сетях», - сказал Сильви.

«Я пришел к выводу, что люди лучше реагируют на вещи, с которыми они уже знакомы, например, на уже существующих персонажей, логотипы и так далее. Поэтому я решил сделать бренды еще более уникальными».

Джерело: boredpanda.com