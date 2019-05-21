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    Звезда «Доктора Хауса» празднует день рождения лучшие фотосессии Лизы Эдельштейн

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    Звезда «Доктора Хауса» празднует день рождения лучшие фотосессии Лизы Эдельштейн
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    Лиза Эдельштейн родилась 21 мая 1966 года в Бостоне, Массачусетс, в еврейской семье, она дочь Бонни и Элвина Эдельштейна, педиатра в Нью-Джерси в больнице Chilton Memorial

    Младшая из трех детей, она выросла в Уэйне (округ Пассеик, Нью-Джерси) и посещала Wayne Valley High School, которую закончила в 1984. В 18 лет Лиза переехала в Нью-Йорк изучать театральное искусство в Школе изобразительных искусств Нью-Йоркского университета.

    В настоящее время живет в Лос-Анджелесе, в старом доме, вместе с котом и тремя собаками, которых она приютила. Практикует аштанга-йогу шесть дней в неделю. Вегетарианка. В свободное время пишет, сочиняет музыку и рисует.

    Одной из первых ролей Эдельштейн стало участие в мюзикле «Positive Me», который был посвящен борьбе со СПИДом. Также у нее были гостевые роли в нескольких комедиях. Лиза участвовала в качестве приглашённой ведущей в передаче «Awake on the Wild Side», которая транслировалась по кабельному телевидению в 1990 году.

    Большинство своих ролей актриса исполнила на телевидении, часть из них являлись эпизодическими, но при этом достаточно яркими. Например, Лиза Эдельштейн сыграла лесбиянку Ронду Рот в сериале «Относительность» в 1996, девушку по вызову в сериале «Западное крыло» в 1999, транссексуалку Сидни Мак-Каулиф в «Элли Макбил», подругу Бена в «Фелисити» в 2001 и ортодоксальную еврейку в сериале «Семейный закон».

    Лиза Эдельштейн снималась и в довольно известных кинофильмах, в числе которых «Чего хотят женщины» с Мелом Гибсоном и Хелен Хант, «Лучше не бывает» с Джеком Николсоном, «Дежурный папа» с Эдди Мерфи и «Сохраняя веру» с Беном Стиллером и Эдвардом Нортоном.

    В 2004 была приглашена на роль доктора Лизы Кадди, главврача больницы Принстон-Плейнсборо, в сериал «Доктор Хаус», в котором снималась с 1 по 7 сезон. Начиная с 8 сезона она покидает съемочную площадку, чтобы сосредоточиться на новых проектах.

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    В 2014 году Эдельштейн начала играть ведущую роль в сериале «Руководство подруг к разводу».

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