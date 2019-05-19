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    От девчонки-сорванца до джентльмена: Джиджи Хадид представила новую коллекцию Burberry

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    От девчонки-сорванца до джентльмена: Джиджи Хадид представила новую коллекцию Burberry
    vogue.ua

    24-летняя Джиджи Хадид стала героиней новой рекламной кампании британского бренда Burberry

    В прошлом году Риккардо Тиши обновил логотип бренда Burberry, коллекции для которого он теперь создает, и представил фирменную монограмму, вдохновленную рисунками Томаса Берберри.

    Спустя год работы итальянец пошел дальше в популяризации обновленного паттерна и посвятил ему полноценную коллекцию Monogram.

    Ее лицом стала Джиджи Хадид, примерявшая сразу несколько ролей – от элегантной леди до сорвиголовы в мешковатых джинсах.

    Естественно, что главной в коллекции стала монограмма, которая украсила как разнообразные аксессуары, прежде всего сумки, так и одежду.

    Сам Тиши рассказывает об идее съемки: «Я хотел показать насколько разнообразен мир Burberry и все те люди, к которым мы обращаемся».

    В коллекцию вошли пальто, кроссовки, футболки, шелковые брюки, рюкзаки и многое другое. По замыслу Рикардо, все эти элементы должны найти отклик у четырех разных типов личностей: юной активной девушки, такого же парня, леди и джентльмена.

    Несомненно, подобная игра с типажами демонстрирует и универсальность коллекции Burberry Monogram, которая может вписаться абсолютно в любой в образ. 

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Известно, что автором фотосессии Хадид выступил Ник Найт (Nick Knight), а за стиль съемки отвечала Кэти Ингланд (Katy England). Новая коллекция, художником которой стал графический дизайнер Питер Сэвилл (Peter Saville), поступит в продажу уже в конце мая.

    Джерело: vogue.ua

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