Художник объединяет в своих работах необъединимое: картины на которые нужно смотреть дважды



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instagram.com/pacopomet

Смысл этих немыслимых полотен становится понятным только после пристального рассмотрения

Известный в испании художник уже много лет работает над созданием картин, которые помогают ему поднимать сложные социальные темы.

Чтобы передать задуманное, мастер вначале создает монохромное полотно, а после наносит на уже готовую картину яркие цветные детали.

Просматривая эти полотна, хочется непременно понять, что именно пытался донести Пако Помет до людей каждой своей работой. Чаще всего художник поднимает сложные социальные темы, проблемы взаимоотношений между людьми.

Но также не прошла мимо внимания Пако и тема климатических изменений на планете Земля.

Яркие акценты, которые Помет делает на своих полотнах, позволяют зрителям не рассеивать свое внимание и служат подсказкой.

Концентрация на цветовом решении и его экспозиция на полотне помогают правильно понять творческий замысел автора.

И да, одного взгляда на шедевры испанского художника зачастую бывает недостаточно. Чтобы понять посыл мастера приходится по несколько раз пристально рассматривать каждую его картину.

Это одновременно полезно для общего развития, для расширения кругозора, для понимания происходящего в нашем обществе и на планете в целом.

Джерело: joinfo.ua