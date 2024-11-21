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Маніфест українського десантника. Артисти «Культурного десанту» випустили кліп

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Один із авторів пісні – Михайло Шелепетень – давно записує рок-кавери популярних пісень, щоб просувати збори на дрони для десантно-штурмових військ
фото: «Культурний десант»

У кліпі знявся воїн-десантник, що брав участь у боях під Бахмутом і на інших ділянках фронту

До Дня десантно-штурмових військ ЗСУ «Культурний десант» випустив кліп на пісню «Під бахмутським дощем», яка оспівує мужність і стійкість українських десантників. 

Зазначається, що це відео – маніфест українського десантника, який покликаний мотивувати себе та своїх побратимів. «Попри втому, наші воїни продовжують захищати свою країну, спираючись на глибинні цінності – сімʼя, любов до Батьківщини та пам’ять про загиблих побратимів», – так описується відеоробота.

У кліпі знявся воїн-десантник, що брав участь у боях під Бахмутом і на інших ділянках фронту. Зараз він – інструктор 199-го навчального центру десантно-штурмових військ ЗСУ.  Решта солдатів, які стали героями кліпу, також чинні військові з бойовим досвідом. 

Зі зйомок кліпу
Зі зйомок кліпу
фото: «Культурний десант»

Автори тексту пісні: волонтер Михайло Шелепетень та очільник «Культурного десанту», капітан ЗСУ Миколай Сєрга.  Композиція є кавер-версією пісні Дарини Красновецької (Darisha) «Під Вінницьким дощем», яка набула популярності в 2023 році. 

Один із авторів пісні – Михайло Шелепетень – давно записує рок-кавери популярних пісень, щоб просувати збори на дрони для десантно-штурмових військ.

«Михайло Шелепетень виступав на фронті з «Культурним десантом». Я почув приспів у його виконанні, запропонував йому нову версію пісні. Вже через півгодини написав текст. Ця пісня та кліп на неї – наше привітання воїнам десантно-штурмових військ, наша шана українським десантникам», – говорить Миколай Сєрга. 

«Збори в той час закривалися дуже важко, виникла ідея переробляти популярні пісні, збільшувати охоплення. Було записано багато пісень, і це дуже допомогло, — згадує Шелепетень. — Так само з’явилася «Під бахмутським дощем». Я побачив в інтернеті відео, де військові 80 бригади танцюють біля автівки під пісню «Ми цілувалися під вінницьким дощем», і вирішив переробити цю пісню».

«Культурний десант» – об’єднання військовослужбовців творчих і креативних професій, зусилля яких спрямовані на покращення морально-психологічного стану війська за допомогою інструментів культури. На різних напрямках фронту постійно працюють кілька мобільних творчих груп. Також дві групи артистів виступають для поранених бійців в шпиталях, реабілітаційних і навчальних центрах ЗСУ і окремо підсилює цю роботу «Оркестр 59».

Щомісяця відбувається близько 200 виступів для бійців Сил оборони. В 2023 році «Культурний десант» розпочав проєкт «Книга на фронт», який забезпечує воїнів у зонах бойових дій необхідною літературою, а в 2024 році – проєкт «Фронтова студія». Це мобільна студія для запису музики з передової. Наразі записано 14 пісень, створених військовослужбовцями.

Нагадаємо, українські виконавці «Культурного десанту» Коля Серга, Саша Чемеров та Міша Крупін презентували пісню під назвою «Білгород», де іронічно поглянули на росіян. Композиція створена у жанрі шансону, автори закликають білгородців не боятися, адже скоро прийде свобода.

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Теги: Свобода Міша Крупін Коля Серга Білгород відео десант фронт пісня військові волонтер кавер

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