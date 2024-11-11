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Український аналог квадрокоптера DJI Mavic здійснив перші демонстраційні польоти

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Український аналог квадрокоптера DJI Mavic здійснив перші демонстраційні польоти
Військові оцінили якість виробів, а також поспілкувалися з виробниками щодо характеристик, особливостей і спроможностей виробництва
скриншот відео

За словами Германа Сметаніна, дрони вийшли недорогими, функціональними й простими в управлінні

Українські виробники зробили безпілотний літальний апарат з тактико-технічними характеристиками квадрокоптера Mavic китайського виробника DJI. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості (Мінстратегпром) Герман Сметанін.

«Вихідними ми зібрали вісьмох виробників таких дронів, на різних стадіях готовності. Два з них уже кодифіковані», – написав Сметанін у Telegram-каналі.

Міністр проілюстрував допис відеозаписом перших демонстраційних польотів цих дронів.

«Шість команд виконали польотні місії: політ на 10 км на висоті понад 250 м і пошук мішені. Це була демонстрація для Генерального штабу, Командування сил безпілотних систем, Командування сил логістики, державних закупівельників і військових підрозділів. Військові оцінили якість виробів, а також поспілкувалися з виробниками щодо характеристик, особливостей і спроможностей виробництва», – розповів глава відомства.

За його словами, дрони вийшли недорогими, функціональними й простими в управлінні.

«А головне, його створюють усередині країни, що, по-перше, робить нас більш незалежними від зарубіжних поставок, а по-друге, залишає гроші в країні», – додав Сметанін.

Нагадаємо, бельгійська компанія Thales та українське оборонне підприємство уклали угоду про спільне виробництво ракет для протидії російським безпілотникам. Герман Сметанін наголосив, що це співробітництво підсилить український ОПК та захист критичної інфраструктури від ворожих дронів.

До слова, студенти коледжу в російському Єлабузі, які активно модифікують дрони, додають до них недорогі модеми, SIM-картки та інші елементи для відстеження польоту. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій «Флеш» Бескрестнов. За словами експерта, останнім часом спостерігається активне використання дронів на екстремально низьких висотах, що ускладнює їх виявлення радіолокаційними системами ППО України. Кожен «шахед» програмується перед вильотом з низкою контрольних точок, що дозволяє йому маневрувати та діяти в нинішніх умовах. Це дозволяє росіянам не лише контролювати маршрут польоту, але й збагачувати функціональність дронів експериментальними рішеннями, що спрощують атаки, пояснив фахівець зі зв'язку.

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Теги: міністр політ гроші військові безпілотник Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін дрон

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