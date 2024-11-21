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Сирський та Умєров привітали бійців з Днем Десантно-штурмових військ ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сирський та Умєров привітали бійців з Днем Десантно-штурмових військ ЗСУ
Олександр Сирський та Рустем Умєров під час поїздки на передову
фото з відкритих джерел

Умєров: «Ви перші в наступі, незламні в обороні, завжди там, де це необхідно для нашої спільної перемоги»

У четвер, 21 листопада, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров привітали бійців десантно-штурмових військ ЗСУ з професійним святом. 

Олексанр Сирський з нагоди свята написав у Telegram, що українські десантники у боях за незалежність України та свободу нашого народу гідно підтверджують своє гасло – «Завжди перші».

«Вже десять років від початку російської агресії, а особливо в час широкомасштабного вторгнення, ви хоробро і віддано ведете бої на найгарячіших ділянках фронту, ефективно знищуючи російських окупантів» , – написав він.

Головком нагадав, що саме десантникам вдалося зруйнувати плани агресора щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області та перенести цю війну на територію ворога, адже саме воїни-десантники були в авангарді Збройних Сил України в операції на Курщині.

«І нині ви зупиняєте російські атаки на Курському, Покровському, Курахівському та інших напрямках й активно протидієте агресору», – додав Сирський.

Головнокомандувач подякував кожному українському захисникові і кожній захисниці за стійкість, відвагу і героїзм та побажв міцного здоров’я, високого бойового духу, нових звершень та перемог. Також він висловив вдячність батькам і матерям, які виховали таких відважних і патріотичних синів та доньок і низьо вклонився перед подвигом воїнів-десантників, які віддали свої життя за Батьківщину. 

Привітання Умєрова з Днем десантно-штурмових військ оприлюднило Міністерство оборони України.

Міністр наголосив, що десантники – це завжди сила, відвага та професіоналізм. «Ви перші в наступі, незламні в обороні, завжди там, де це необхідно для нашої спільної перемоги», – зазначив він. 

Умєров підкреслив, що десантники щодня на передовій демонструють мужність, витримку та непохитну віру в перемогу та долають будь-які перешкоди, виконуючи найскладніші завдання.

«Ваш внесок у знищення ворога та захист України неоціненний. Сьогодні ми схиляємо голови в пам’ять про воїнів, які віддали життя за нашу свободу. Вічна слава Героям, які назавжди залишаться у наших серцях», – додав міністр.

Умєров подякував військовим десантно-штурмових військ за відданість Україні, мужність і звитягу.

«Разом ми здолаємо ворога та повернемо мир нашій державі», – запевнив міністр.

 Нагадємо, 21 листопада, відзначається День десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Свято вшановує героїзм, мужність і відданість воїнів-десантників, які забезпечують безпеку та обороноздатність нашої держави.

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Теги: міністр свята незалежність Telegram свято Рустем Умєров Олександр Сирський

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