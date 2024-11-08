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Україна повернула тіла 563 полеглих оборонців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Україна повернула тіла 563 полеглих оборонців
Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими/Telegram

Серед репатрійованих нійбільше полеглих воїнів, що воювали на Донецькому напрямку

В Україну вдалося повернути тіла 563 полеглих захисників. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, вдалося репатріювати 320 тіл захисників, що загинули на Донецькому напрямку, та 89 полеглих воїнів із Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території РФ.

«Полеглих захисників повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об’єднаним центром СБУ, МВС України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України. Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста», – йдеться в повідомленні.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують 49 кримінальних справ щодо вбивств 124 українських військовополонених на полі бою. 

До слова, перший заклад охорони здоров'я в системі Міністерства оборони набув статусу Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців.

Раніше міжнародні партнери оприлюднили нові пропозиції, які можуть пришвидшити процес повернення українців з російського полону. 

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Теги: війна полон військові Україна

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