Український «Культурний десант» продовжує свою місію в США: подробиці

Основний посил музичного туру – висловити вдячність американцям, представникам української діаспори за підтримку нашої країни

Український творчий проєкт «Культурний десант» розпочав другий етап американського туру, який цього разу охопить південну частину Сполучених Штатів. Його головна мета – познайомити американців з українською культурою, а також висловити вдячність за підтримку нашої країни, повідомляє Укрінформ.

«Ми починаємо другу частину нашого туру по Америці з концерту в Українському домі в Вашингтоні. У першій частині ми охопили північні штати, зараз наш тур спланований, головним чином, на півдні США», – розповів засновник і лідер об’єднання «Культурний десант» Миколай Сєрга.

Він підкреслив, що основний посил музичного туру – висловити вдячність американцям, представникам української діаспори за підтримку нашої країни.

Сєрга зауважив, що наразі особливо важливо зберігати увагу на тому, за що бореться українська нація, оскільки інформаційне поле Америки перенасичене виборами, а питання України часто стає політизованим об’єктом у виборчій кампанії.

«Культурний десант» є творчим підрозділом ЗСУ, до складу якого входять артисти світового рівня, які були професійними музикантами до війни, а зараз перебувають на військовій службі. Більшість із них брали участь у найзапекліших боях в Україні, а кілька отримали поранення та після одужання повернулися до служби. У репертуарі артистів – музичні твори від української та світової класики до каверів на популярні хіти та народні мелодії з використанням, у тому числі української бандури. Перший тур «Культурного десанту» в США відбувся навесні цього року. Українські артисти успішно виступили в різних містах, у Конгресі США, а також на фестивалях в Америці, зокрема, на Burning Man – 2024. Другий тур українських військових проходитиме впродовж двох місяців у штатах Південного Сходу, Півдня і Західного узбережжя США.

Посол України в США Оксана Маркарова, зі свого боку наголосила, що команда «Культурного десанту» дарує глядачам частину того, за що наша нація бореться щодня на фронті, а саме за самоідентичність й українську культуру. Вона підкреслила важливість туру по південних штатах США, які входять до так званого «Біблійного поясу», бо люди в цих штатах ділять з українцями віру й відданість Христу.

«Чим більше розмов навколо цього, тим менше справ. Але для нас важливі справи, реальна підтримка, бо щоденно в Україні гине велика кількість людей – а це наш надважливий капітал, який є опорою майбутнього України»,- зазначив Миколай Сєрга.

Він також підкреслив, що важливо заперечувати будь-які сумніви щодо подальшої допомоги Україні, тому учасники «Культурного десанту» діляться реальними історіями з власного досвіду на війні.