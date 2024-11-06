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Три місяці Курської операції: Сирський озвучив втрати ворога

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Три місяці Курської операції: Сирський озвучив втрати ворога
Власних військ Росії на Курський напрямок не вистачає, тому окупанти намагаються залучити туди військових з Північної Кореї
фото: AP

Росія зосередила на Курщині близько 45 тисяч військових

За майже три місяці боїв на території РФ втрати противника на Курському напрямку становлять майже 21 тисячу осіб убитими й пораненими. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Генерал розповів, що у травні цього року розвідка підтвердила задум ворога щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області для створення так званої «буферної зони» на півночі України. Це мало стати продовженням російської операції на Харківському напрямку. Саме тому було прийнято рішення провести наступальну операцію на випередження з перенесенням бойових дій на територію противника в Курській області.

«За майже три місяці операції станом на 5 листопада 2024 року втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20842 особи, з них: ліквідовано – 7905, поранені – 12220, полон – 717», – сказав Сирський.

За той же період, за його словами, знищено 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога. Із них: 54 танки, 276 бойових броньованих машини, 107 гармат та мінометів, п'ять РСЗВ і 659 одиниць автомобільної техніки.

«Зараз Росія прагне, щоб українські війська вийшли із цієї території. Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових. І намагається збільшити їх кількість. Власних військ Росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з Північної Кореї. Російські окупанти хотіли захопити більше територій на півночі України у Сумській області. Однак Сили оборони України зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території», – наголосив головком.

Він додав, що за проявлені героїзм та успішні дії під час Курської операції державними нагородами відзначено близько 2000 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, що, за даними аналітиків ISW, на «українському плацдармі» в Курській області 5 листопада відбувалися обмежені бойові дії, однак підтверджень про просування ЗСУ чи російських військ не було.

До слова, в Курській області вже відбулись перші зіткнення між Збройними силами України та північнокорейськими солдатами, але наразі вони були «маломасштабними».

За інформацією Forbes, три найкращі американські машини ЗСУ – пара бойових машин M-2 Bradley та танк M-1 Abrams були помічені в боях у Курській області РФ. Вони прорвали оборону росіян на південь від маленького села Новий Путь, яке потрапило у поле зору БПЛА. 

Раніше речник Міністерства оборони США відповів, як розміщення від 10 до 12 тис. північнокорейських військових у Курській області вплине на перебіг війни.

Як повідомлялося, українська розвідка зафіксувала в Курській області понад 10 тис. північнокорейських військових. Їх число на території регіону збільшується. 

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Теги: Курщина Олександр Сирський ворог втрати фронт

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