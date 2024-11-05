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КНДР запустила чергову балістичну ракету в бік Японського моря

Степан Гафтко
glavcom.ua
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КНДР запустила чергову балістичну ракету в бік Японського моря
КНДР знову запустила балістичну ракету
фото з відкритих джерел

Північна Корея продовжує експерименти та випробування із балістичними ракетами

Північна Корея вранці у вівторок, 5 листопада, здійснила пуск балістичної ракети в бік Японського моря, про це повідомило видання Reuters із посиланням на військових Південної Кореї. 

Запуск відбувся лише через кілька днів після того, як Пхеньян оголосив про випробування міжконтинентальної балістичної ракети, що викликало засудження з боку Південної Кореї, Сполучених Штатів та Японії. У відповідь ці три країни провели спільні військові навчання.

КНДР 31 жовтня провела найтриваліші випробування балістичної ракети, заявила влада Південної Кореї. В уряді Японії повідомили, що ракета досягла висоти 7000 кілометрів, а дальність польоту склала 1000 кілометрів. У заяві ЦТАК сказано, що випробувальний запуск «оновив рекорд потужності стратегічної ракети».

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що пуск ракети – «справедливий і повністю легітимний військовий захід, який показує нашу рішучість дати відповідь ворогам, які загрожували безпеці республіки».

До слова, Південна Корея розглядає «всі можливі сценарії» підтримки України на тлі присутності військ КНДР у Росії. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Йоль, відповідаючи на запитання, чи може Сеул надіслати зброю Києву.

Нагадаємо, перші північнокорейські солдати, що прибули до Курської області РФ, вже потрапили під обстріл Сил оборони України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

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Теги: Південна Корея обстріл військові навчання військові рекорд Північна Корея навчання ракета

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