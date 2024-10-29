Глава МЗС Північної Кореї їде в Москву з офіційним візитом

Поїзда представниці зовнішньополітичного відомства Північної Кореї до РФ стала вже другою за шість місяців

Міністр закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей вирушила до Москви з черговим візитом. Ця поїздка північнокорейської чиновниці до Росії проходить на тлі повідомлень про відправлення північнокорейських військових до країни-агресора для надання допомоги у війні проти України. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що глава МЗС КНДР вирушає до російської столиці з офіційним візитом. При цьому ця поїздка представниці зовнішньополітичного відомства Північної Кореї до РФ стала вже другою за останні шість місяців.

За даними державних ЗМІ КНДР «KCNA», делегація на чолі з Чоу вирушила до РФ у понеділок, однак північнокорейська преса не розкриває деталей візиту.

«Візит глави МЗС КНДР до Російської Федерації відбувається в рамках стратегічного діалогу – після домовленості про зміцнення зв'язків, досягнутої лідерами наших країн під час червневого саміту 2024 року», – йдеться в повідомленні посольства РФ у Пхеньяні в соцмережі.

Візит північнокорейського міністра до РФ відбувається в той момент, коли НАТО приєдналося до заяв Києва, Вашингтона та Сеула із підтвердженням даних про направлення військ КНДР до Росії.

До слова, понад 3 тис. військових КНДР почали злагодження на території Курської області РФ. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу.

Раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби.