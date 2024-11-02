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Міноборони запустило Центр реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міноборони запустило Центр реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців
Поки що центр розрахований на 100 місць з можливістю розширення до 200 і більше за рахунок реабілітаційних ліжок
фото з відкритих джерел

Центр реінтеграції – це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці

Перший заклад охорони здоров'я в системі Міністерства оборони набув статусу Центру реінтеграції для звільнених з полону військовослужбовців. Про це повідомляє військове відомство в Тelegram.

Медзаклад працює в центральному регіоні й уже надає медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу нашим героям після повернення з полону. Відповідний статус заклад отримав згідно з наказом Міністерства оборони, йдеться в повідомленні.

Центр реінтеграції – це спеціалізований комплекс, який надає всі послуги в одному місці: медичну, реабілітаційну та психологічну допомогу, а також там здійснюють реінтеграційні заходи й допомагають в отриманні довідок і відновленні документів.

Поки що він розрахований на 100 місць з можливістю розширення до 200 і більше за рахунок реабілітаційних ліжок.

Як відомо, у результаті роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України з ворожого полону 19 жовтня вдалося звільнити ще 95 українських захисників.

Зазначимо, у звіті Інституту вивчення війни йдеться про те, що контроль Збройних сил України над частиною Курської області спонукав Росію до частіших обмінів військовополоненими з Україною.

До слова, через Катар вдалося отримати списки зниклих безвісти військовослужбовців, а також листи українських військовополонених до своїх рідних. Лубінець розповів про зустріч з державним міністром з питань міжнародного співробітництва в Міністерстві закордонних справ Катару Лолвою Рашид Аль Хатер.

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Теги: полон військові Катар послуги реабілітація Лубінець

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