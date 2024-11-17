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Нацгвардійці збили крилату ракету з кулемета Browning (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Нацгвардійці збили крилату ракету з кулемета Browning (відео)
Нацгвардійці збили крилату ракету на Вінничині
фото з відкритих джерел

Ракета, після підбиття, змінила траєкторію та впала серед поля

 

Бійці Національної гвардії України збили крилату ракету. Це відбулось під час ранкового ворожого обстрілу 17 листопада, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

За даними поліції, бійці Нацгвардії відпрацювали в Вінницькій області. Та за допомогою крупнокаліберного кулемета Browning успішно збили ворожу крилату ракету.

«Це сталось під час сьогоднішньої комбінованої масової атаки росіян. Ракета, після підбиття, змінила траєкторію та впала серед поля. Детонація не відбулася», – заявили правоохоронці.

Нагадаємо, зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Запроваджено екстрені відключення електроенергії.

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Також внаслідок обстрілу у Печерському районі Києва палав житловий будинок. «Одну постраждалу жінку госпіталізували в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо, в квартирі на 4-му поверсі пошкоджені стіна та стеля», – зазначив Віталій Кличко.

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Теги: росія Віталій Кличко міністр будинок ракета Герман Галущенко відео відключення

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