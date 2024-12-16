«Євробачення-2025». Організатори показали логотип та проєкт сцени

Гаслом пісенного конкурсу залишається «Об'єднані музикою»

У Базелі, який у 2025 році стане містом-господарем Євробачення, завершилась пресконференція, присвячена пісенному конкурсу. Під час заходу Європейська мовна спілка та швейцарський мовник SRG SSR представили офіційний логотип, бренд-відео та дизайн-проєкт головної сцени. Знімки оприлюднили на офіційній сторінці Іnstagram пісенного конкурсу.

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Візуальна тема поєднує чорний і червоний кольори.

Гасло пісенного конкурсу «Євробачення-2025» буде таким же, як і два попередні роки – United By Music («Об'єднані музикою»).

Центральну частину сцени уже увосьме спроєктував німецький художник-постановник, сценограф і креативний продюсер Флоріан Відер.

Також у застосунку «Дія» стартувало опитування, де можна обрати членів журі Нацвідбору на «Євробачення-2025». У переліку кандидатів у журі десять людей. Троє, хто наберуть найбільшу кількість голосів, разом з глядачами визначатимуть представників України на «Євробаченні» у Швейцарії.

Щоб проголосувати, потрібно зайти в «Сервіси» в Дії, обирати «Опитування» і віддати голос. Голосують громадяни України віком від 14 років.

Нещодавно Суспільне Мовлення оголосило довгий список національного відбору на «Євробачення 2025»: до нього ввійшли 20 українських артистів, а до фіналу потраплять лише до 10 артистів.

«Євробачення» – найбільший музичний конкурс у світі. У 2024 році у Мальме конкурс виграли Немо з піснею The Code, тому тепер його проведуть у Базелі, Швейцарія.

Відбір на «Євробачення-2025» в Україні відтепер курує співачка та авторка пісень Тіна Кароль, яка стала новою музичною продюсеркою національного відбору. На цій посаді вона замінила Дмитра Шурова (Pianoбой), який виконував цю функцію останні два роки.

Нагадаємо, на музичному конкурсі Євробачення-2025 запровадили нові правила. 69-й пісенний конкурс, що відбудеться у шведському місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.