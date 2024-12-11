Журналіст, який три роки спілкується з полоненими окупантами, назвав питання, що вводить росіян у ступор

Журналіст наголошує, що тут прослідковується тенденція: більше половини полонених справді не розуміють, через кого вони «потрапили на м'ясо»

«Будь-яке моє спілкування з полоненим базується на запитаннях: «Що ти тут робиш?», «Що ти тут забув?» і «Навіщо це все?»

Блогер Володимир Золкін, відомий своїми інтерв’ю з російськими військовополоненими, розповів, що найбільше росіян вводить у ступор питання: «Що ви думаєте про Путіна?». В інтервʼю «Главкому» Золкін підкреслив, що така реакція окупантів пояснює їхню психологію.

Так, блогер пояснив, що під час інтерв’ю росіяни не приховують, що «були на фронті як м'ясо», та що в армії у них все погано.

«Вони цього не приховують і начебто тверезо мислять. І тут я переходжу до запитання: «Що ви думаєте про Путіна?». У цей момент вони просто всі впадають у ступор, тому що не знають, що сказати. У цьому вся психологія росіян: цар хороший, а якщо щось погано, цар не винен – бояри погані», – зауважив Золкін.

Журналіст наголошує, що тут прослідковується тенденція: більше половини полонених справді не розуміють, через кого вони «потрапили на м'ясо».

Володимир Золкін окремо пригадав, що російська пропаганда намагалася створити у себе проєкт, аналогічний його ідеї. Ще рік тому таких «запусків» було приблизно 10, але в них Золкін нарахував загалом десь сорок відео.

«Тобто щось у них з цим не складається. Тоді як у нас кількість відео вже давно перевалила за тисячу. Будь-яке моє спілкування з військовополоненим базується на запитаннях: «Що ти тут робиш?», «Що ти тут забув?» і «Навіщо це все?». А от росіянам немає на що спертися. Їм потрібно дійсно дуже довго готувати людину до такого інтерв'ю, щоб вона сказала те, що вкладається в їхню пропаганду», – пояснив інтервʼюер. Він додав, що всі російські відео мають дуже неприродній вигляд, як погана калька.

Нагадаємо, понад сім мільйонів придатних для проходження служби російських чоловіків потенційно готові взяти участь у війні проти України. Про це йдеться в досліджені Європейського центру аналізу та стратегій (CASE) щодо мобілізаційного потенціалу РФ. В опитуванні взяли участь майже 2 тис. осіб в обласних центрах семи регіонів РФ.

За даними дослідження, 29,6% росіян припускають для себе можливість добровільної участі у так званій «СВО», підписавши контракт з Міністерством оборони РФ, – крім тих, хто вже взяв участь у війні. 13,2% готові воювати проти України «просто зараз» і без додаткових стимулів, а 16,4% – тільки за їхньої наявності, наприклад, за умови збільшення виплат або активного схвалення з боку родичів).

Як повідомлялося, жителі Москви, яких найменше торкнулися наслідки кровожерливої агресії кремлівського диктатора Володимира Путіна проти України, найбільше підтримують продовження війни та бойових дій (58%). Натомість до 60% населення провінцій хочуть мирних переговорів.