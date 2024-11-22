Ірина Білик розповіла, який вчинок у 16 років змінив її життя
Співачка вперше перевидала на вінілі свій дебютний альбом 1990 року та поділилася на честь цього надихаючою історією
Народна артистка України Ірина Білик розповіла історію, як у свої 16 років наважилася відправити тексти пісень на радіо-програму. Після цього її життя різко змінилося, написала співачка на Facebook.
Так, у 16 років Білик вже мала кілька написаних пісень, які подобалися її друзям. У той час їй було «сумно, що їх ніхто не почує».
«І ось, за іронією долі, в радіо-програмі «Молода Гвардія» ведучий висловив свою песимістичну думку про те, що на радіо не вистачає українських пісень та виконавців, що все що вже присутнє – давно застаріло. В той час мені хотілось просто кричати: «Як застаріло, ось у мене є красиві українські пісні, які подобаються людям!» – пригадала артистка.
Білик тоді написала лист, запропонувала свій текст і згодом «життя перетворилось на калейдоскоп подій».
«Також 30 років тому, в інтервʼю в рубриці Нові імена під назвою «Як стають зірками» я отримала запитання, що для мене головне у творчості, і я відповіла: «Суто для мене перш за все – індивідуальність. Як у житті, так і на сцені», – наголосила співачка. Вона додала, що головне – це «дотримуватися свого стилю навіть в тих випадках, коли пробуєш для себе щось нове».
Нагадаємо, Ірина Білик виступила у столиці Японії Токіо. 16 листопада співачка провела там благодійний концерт. Відео з події Білик поділилася у своєму Instagram. На кадрах видно, як тепло прийняли артистку в країні сонця, що сходить. Вона виконувала як власні хіти, так і відомі українські народні пісні.
Також народна артистка Ірина Білик влаштувала 21 липня концерт у столиці. Співачка не побоялася конкурувати з розрекламованим фестивалем Atlas United, який паралельно проходив у Києві.
Крім того, недавно Ірина Білик показала, як підріс її молодший восьмирічний син.
До слова, Білик поділилася з фанатами планами на найближче майбутнє. Виконавиця обіцяє перевидати свої культові альбоми.
Коментарі — 0