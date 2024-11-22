Ірина Білик розповіла, який вчинок у 16 років змінив її життя

Ірина Білик: Якось, приблизно коли мені було 16, у мене вже було написано кілька пісень, які сподобались моїм друзям, і було сумно, що їх ніхто не почує

Співачка вперше перевидала на вінілі свій дебютний альбом 1990 року та поділилася на честь цього надихаючою історією

Народна артистка України Ірина Білик розповіла історію, як у свої 16 років наважилася відправити тексти пісень на радіо-програму. Після цього її життя різко змінилося, написала співачка на Facebook.

Так, у 16 років Білик вже мала кілька написаних пісень, які подобалися її друзям. У той час їй було «сумно, що їх ніхто не почує».

«І ось, за іронією долі, в радіо-програмі «Молода Гвардія» ведучий висловив свою песимістичну думку про те, що на радіо не вистачає українських пісень та виконавців, що все що вже присутнє – давно застаріло. В той час мені хотілось просто кричати: «Як застаріло, ось у мене є красиві українські пісні, які подобаються людям!» – пригадала артистка.

Білик тоді написала лист, запропонувала свій текст і згодом «життя перетворилось на калейдоскоп подій».

«Також 30 років тому, в інтервʼю в рубриці Нові імена під назвою «Як стають зірками» я отримала запитання, що для мене головне у творчості, і я відповіла: «Суто для мене перш за все – індивідуальність. Як у житті, так і на сцені», – наголосила співачка. Вона додала, що головне – це «дотримуватися свого стилю навіть в тих випадках, коли пробуєш для себе щось нове».

Нагадаємо, Ірина Білик виступила у столиці Японії Токіо. 16 листопада співачка провела там благодійний концерт. Відео з події Білик поділилася у своєму Instagram. На кадрах видно, як тепло прийняли артистку в країні сонця, що сходить. Вона виконувала як власні хіти, так і відомі українські народні пісні.

Також народна артистка Ірина Білик влаштувала 21 липня концерт у столиці. Співачка не побоялася конкурувати з розрекламованим фестивалем Atlas United, який паралельно проходив у Києві.

Крім того, недавно Ірина Білик показала, як підріс її молодший восьмирічний син.

До слова, Білик поділилася з фанатами планами на найближче майбутнє. Виконавиця обіцяє перевидати свої культові альбоми.