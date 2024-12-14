У Канаді кожна двадцята смерть у 2023 році була через евтаназію

Середній вік людей, які скористались евтаназією, становив понад 77 років

У 2023 році в Канаді 15,3 тис. людей померли, скориставшись добровільною евтаназією. Це 4,7% з-поміж усіх померлих за рік. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що середній вік людей, які скористались евтаназією, становив понад 77 років. Близько 96% з них тривалий час мали невиліковні хвороби, як-от рак, які значно вплинули на якість їхнього життя.

У Канаді дозволили евтаназію у 2016 році. Дорослі за згодою можуть вимагати процедури евтаназії від медичного працівника, якщо вони мають серйозне та невиліковне захворювання. Існують деякі правила, включно з вимогою, щоб два незалежні медичні працівники підтвердили, що пацієнт відповідає вимогам.

Понад 320 тис. людей померли в Канаді в 2023 році, і 15,3 тис. з цих смертей – через процедуру евтаназії, тобтонею скористався приблизно кожен 20-й громадянин.

У цьогорічному звіті вперше навели расові та етнічні дані тих, хто помер від евтаназії. Близько 96% людей назвали себе білими людьми, які становлять близько 70% населення Канади. Далі йде етнічна група східних азійців (1,8%), які становлять близько 5,7% канадців.

Найбільше випадків евтаназії зафіксували у провінції Квебек. Тут їхня кількість становить 37% від усіх смертей через евтаназію в країні. При цьому у Квебеку живе лише 22% канадського населення.

Видання наголошує, що у 2021 році Канада розширила доступ до процедури для людей, які можуть не мати невиліковного діагнозу, але хочуть покінчити з життям через хронічний виснажливий стан. На початку цього року планували знову розширити доступ для людей із психічними захворюваннями.

Однак це рішення відклали після того, як канадські провінції висловили занепокоєння, чи зможе система впоратися з таким розширенням. Міністерство охорони здоров’я Канади виступило на захист процедури, заявивши, що кримінальний кодекс встановлює «строгі критерії відповідності».

Звіт, опублікований у жовтні провінцією Онтаріо, пролив світло на суперечливі випадки, коли людям надавали допомогу з евтаназією, коли вони не наближалися до природної смерті.

Наприклад, 50-річна жінка з депресією та суїцидальними думками, яка мала сильну чутливість до хімічних речовин. Її прохання про евтаназію виконали після того, як вона не змогла забезпечити житло, яке могло б задовольнити її медичні потреби. Канадські медіа також писали про людей з інвалідністю, які розглядали евтаназію через брак житла чи фінансової допомоги. Місцеві ЗМІ також повідомляли про випадки, коли люди з інвалідністю розглядали можливість померти через відсутність житла чи допомоги по інвалідності.

Нагадаємо, шляхом евтаназії помер засновник піратської онлайн-бібліотеки Flibusta, відомий під псевдонімом Stiver.

До слова, у Швейцарії 64-річна американка вперше використала капсулу для самогубств Sarco. Однак поліція порушила справу за допомогу в самогубстві. Вже затримано кількох людей.