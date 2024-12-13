Вважали, що це квест-ігри. У Харкові підлітки «зливали» росіянам локації ППО

Усіх учасників агентурних груп затримали, коли вони фотографували об’єкти української ППО

Зібрану інформацію підлітки пересилали куратору через анонімні чати – потім це використовували для здійснення ударів по Харкову

Служба безпеки України викрила спосіб, завдяки якому росіяни втягували українських підлітків у шпигування на свою користь. Вони переконували дітей, що ті грають у квест-гру. Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Правоохоронці затримали дві групи, які складалися лише з дітей віком 15 і 16 років і діяли окремо одна від одної.

Працівники російського ФСБ надсилали їм геолокації, а ті мали добратися до точки, зробити фото та відео потрібного об’єкта й описати місцевість. Усе це відбувалося за правилами «квест-гри».

Зібрану інформацію підлітки пересилали своєму куратору через анонімні чати – потім це використовували для здійснення повітряних ударів по Харкову.

фото: Служба безпеки України

фото: Служба безпеки України

Усіх учасників агентурних груп затримали, коли вони фотографували об’єкти української ППО. Під час розслідування з’ясувалося, що ще одним завданням для підлітків були підпали трансформаторів, які забезпечують рух ешелонів ЗСУ у напрямку східного фронту.

Також правоохоронці встановили особу «зв’язкового» агентурних груп – ним виявився працівник поліції Краснодарського краю РФ, який співпрацює з ФСБ. Йому також готують заочну підозру в диверсії.

фото: Служба безпеки України

Організатору однієї з груп підлітків повідомили про підозру в диверсії (ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України) і взяли під варту. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки (ГРУ) у Чернігові. Зловмисницею виявилася 16-річна місцева жителька, яку Росія втягнула у злочинну діяльність і яка допомагала російським окупантам готувати новий повітряний удар по регіону.

Щоб «обійти» українську ППО, агентка мала виявити і передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, що обороняють прикордонну область.

Для конспірації розвідувальних вилазок дівчина замовляла таксі, в якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала потрібні їй об’єкти.