Євробачення: організатори назвали місто, в якому пройде наступний пісенний конкурс

Перший та другий півфінали пройдуть 13 і 15 травня 2025 року

У 2025 році пісенний конкурс Євробачення відбудеться у швейцарському місті Базель. Про це повідомили організатори на сторінці конкурсу.

Крім того, стали відомі дати проведення конкурсу. Перший та другий півфінали пройдуть 13 і 15 травня 2025 року, а фінал проведуть 17 травня.

Організатори назвали Базель містом, «яке живе музикою та творчістю», яке «ламає код» та де «всі люди можуть почуватися в безпеці».

За можливість проведення Євробачення в наступному році боролися два міста у Швейцарії: Базель та Женева.

Організатори стверджують, що у процесі відбору враховували можливості місця проведення конкурсу, місцеву інфраструктуру та здатність прийняти делегації, членів знімальної групи, фанатів і журналістів з усього світу.

Базель вважається культурною столицею Швейцарії – місто відоме у всьому світі численними мистецькими та культурними закладами, що робить його одним із найбільших культурних центрів Європи.

Ми з нетерпінням чекаємо на цю фантастичну можливість представити Базель світові як космополітичне місто культури в самому серці Європи. Як відкрите місто у прикордонному трикутнику Німеччини, Франції та Швейцарії, ми щодня долаємо всілякі кордони. Це ідеально вписується у проведення Євробачення», – сказав президент уряду Базеля Конрадін Крамер.

Нагадаємо, що у 68-му пісенному конкурсі, який відбувся у шведському місті Мальме, взяли участь представники 37 країн. Перемогу у гранд-фіналі конкурсу, що пройшов 11 травня, здобула Швейцарія, яку цьогоріч представляли Nemo з піснею The Code. У підсумку вечора швейцарські представники здобули 591 бал, ставши першими небінарними переможцями Євробачення. Другу позицію з 547 балами посіла Хорватія, третю з 453 балами – Україна.