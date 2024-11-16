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Стало відомо, яке місце посіла Україна на Дитячому Євробаченні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Стало відомо, яке місце посіла Україна на Дитячому Євробаченні
Артем Котенко виступав із піснею Hear me now
фото з відкритих джерел

Оцінки розподіляли за результатами голосування глядачів та журі країн-учасників

 

У столиці Іспанії – Мадриді – завершилося Дитяче Євробачення 2024, на якому представник України Артем Котенко виступав із піснею Hear me now. Юнаку вдалося посісти третє місце з 17 можливих у турнірній таблиці завдяки голосам журі, адже від них одержав 122 бали, а від глядачів – 81. Загалом – 203 бали.

Оцінки розподіляли за результатами голосування глядачів (50%) та журі країн-учасників (50%). Українець вийшов на сцену під номером 14.

Головним атрибутом виступу Артема Котенка були білі рамки з підсвіткою, що нібито символізують стіни будинку. Авторкою пісні стала музична продюсерка Дитячого Євробачення Світлана Тарабарова, а в оригіналі трек називався «Дім». Зміна відбулася через те, що українські організатори прагнули донести меседж треку до європейських глядачів.

Нагадаємо, композиція Артема Котенка написана українською та англійською мовами. Вокаліст, який народився в Охтирці на Сумщині та не покидає прифронтове місто попри війну, співає про те, як російські варвари забирають в українців оселі.

Нагадаємо, фінал фінал пісенного конкурсу «Дитяче Євробачення 2024» пройшов у столиці Іспанії Мадриді. У ньому виступили17 юних учасників.

Раніше юний артист Артем Котенко став переможцем національного відбору дитячого Євробачення-2024. Він отримав 5 балів від журі та 6 – від глядачів. 

Також Україна візьме участь у 69-му пісенному конкурсі Євробачення-2025, який пройде у Швейцарії. 

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Теги: Світлана Тарабарова місто артист Україна Євробачення

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