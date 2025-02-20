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Шахіст Карлсен продасть на аукціоні «скандальні» джинси

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Шахіст Карлсен продасть на аукціоні «скандальні» джинси
Магнус Карлсен відстояв своє право брати участь у турнірі у джинсах
фото із відкритих джерел

Чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен виставив на популярному аукціоні свої джинси

Норвезький шахіст Магнус Карлсен виставив на аукціон свої джинси, через які вибухнув скандал на чемпіонаті світу з рапіду. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення Карлсена на його сторінці у соцмережі Х.

«Заборонені джинси» тепер можуть стати вашими. Я продаю джинси на аукціоні. Ніколи не думав, що таке напишу. Усі отримані кошти підуть на благодійну програму Big Brothers Big Sisters», – написав Карлсен.

Наразі ставки бажаючих придбати джинси з аукціону зросли до $8 тис. 

Пояснимо, що Карлсена було дискваліфіковано з чемпіонату світу за порушення дрес-коду – він вийшов на партію в джинсах і відмовився міняти їх на класичні штани. Після цього норвежець заявив, що не зіграє більше на турнірах Міжнародної шахової федерації (FIDE).

Голова організації Аркадій Дворкович ухвалив рішення пом'якшити правила дрес-коду на чемпіонаті світу з бліцу, після чого Карлсен погодився взяти участь у турнірі та поділив перше місце з росіянином Яном Непам'ятним.

Нагадаємо, Карлсену 34 роки, він є 16-м чемпіоном світу з класичних шахів і лідером світового рейтингу, а також п'ятикратним переможцем чемпіонатів світу з рапіду та восьмиразовим – по бліцу. На початку року  Магнус Карлсен зіграв весілля зі своєю коханою Елле Вікторією Малоун. 

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Теги: спорт шахи скандал аукціон правила соцмережі

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