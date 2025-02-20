Шахіст Карлсен продасть на аукціоні «скандальні» джинси

Чемпіон світу з шахів Магнус Карлсен виставив на популярному аукціоні свої джинси

Норвезький шахіст Магнус Карлсен виставив на аукціон свої джинси, через які вибухнув скандал на чемпіонаті світу з рапіду. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення Карлсена на його сторінці у соцмережі Х.

«Заборонені джинси» тепер можуть стати вашими. Я продаю джинси на аукціоні. Ніколи не думав, що таке напишу. Усі отримані кошти підуть на благодійну програму Big Brothers Big Sisters», – написав Карлсен.

Наразі ставки бажаючих придбати джинси з аукціону зросли до $8 тис.

Пояснимо, що Карлсена було дискваліфіковано з чемпіонату світу за порушення дрес-коду – він вийшов на партію в джинсах і відмовився міняти їх на класичні штани. Після цього норвежець заявив, що не зіграє більше на турнірах Міжнародної шахової федерації (FIDE).

The forbidden jeans - can now be yours



I am auctioning my jeans. A sentence I never thought I would write. But here we are.



All proceeds go to the Big Brothers Big Sisters program🙏



*Game wornhttps://t.co/qgMlBdIkQq — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) — Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) February 19, 2025

Голова організації Аркадій Дворкович ухвалив рішення пом'якшити правила дрес-коду на чемпіонаті світу з бліцу, після чого Карлсен погодився взяти участь у турнірі та поділив перше місце з росіянином Яном Непам'ятним.

Нагадаємо, Карлсену 34 роки, він є 16-м чемпіоном світу з класичних шахів і лідером світового рейтингу, а також п'ятикратним переможцем чемпіонатів світу з рапіду та восьмиразовим – по бліцу. На початку року Магнус Карлсен зіграв весілля зі своєю коханою Елле Вікторією Малоун.