Ziferblat представив фінальну версію пісні на Євробачення

Музиканти назвали внесені зміни у пісню «косметичним ремонтом»

Переможець Національного відбору гурт Ziferblat представив нову версію пісні Bird of Pray. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний YouTube-канал Євробачення.

До створення оновленої версії долучився саундпродюсер Антон Чілібі, який працював над треком Teresa & Maria для Alyona Alyona та Jerry Heil, а також над Stefania для Kalush Orchestra.

Як пише «Музвар», музиканти назвали внесені зміни «косметичним ремонтом».

«Ми свідомо шукали людину, яка вже має досвід створення пісень саме для Євробачення. Цей «косметичний ремонт» дозволив нам інтегрувати елементи, які, сподіваємось, резонуватимуть із єврофанською спільнотою. Ми додали оркестрові партії в приспівах, що надають пісні Bird of Pray епічного розмаху, а також ввели паузи на початку треку — вони створюють інтригу, не розкриваючи всю суть композиції з перших секунд», – зазначає гурт.

Нагадаємо, згідно з оновленими букмекерськими прогнозами, Україна повернулася до топ-10 рейтингу фаворитів.

Зростання рейтингу України є цілком передбачуваним, адже більшість країн-учасниць уже презентували свої конкурсні пісні. Суттєво підвищити шанси України на перемогу може ревамп треку Bird of Pray.

Як відомо, цього року пісенний конкурс відбудеться у швейцарському місті Базель з 13 до 17 травня. Україну представлятиме гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого. Також «Главком» детально розповідав про творчість гурту та їх конкурсну пісню.

«Главком» також повідомляв, що після перемоги на Національному відборі учасники гурту Ziferblat поширили у соцмережі пост «виняткової вдячності». Вони подякували суспільному мовнику та креативному продюсеру Нацвідбору Герману Неонову, журі та власній команді.

Раніше засновники гурту Ziferblat, брати Данило і Валентин Лещинські, розповіли, що їхня пісня Bird of Pray – «перш за все про свободу, про цикл життя й надію на щасливе майбутнє».