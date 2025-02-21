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Зв'язки з Росією, скандали та відверті кліпи: що відомо про представника Естонії, який «підірвав» Євробачення

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Tommy Cash народився в Таллінні
фото з відкритих джерел

Свою музичну кар’єру Tommy Cash розпочав у 2013 році

Естонія обрала свого представника на Євробачення-2025. У Базелі країну представить репер Tommy Cash із піснею Espresso Macchiato. Однак його участь викликала суперечки, адже артист давав концерти в Росії, відвідував окупований Крим та співпрацював із російськими виконавцями. 

«Главком» розповідає про творчий шлях скандального співака та його зв’язки з РФ.

Стиль Tommy Cash – це так званий russian trash
Стиль Tommy Cash – це так званий russian trash
фото: eurovision/Instagram

Згідно з даними Eurovision.tv, виступ Tommy Cash отримав найвищі оцінки як від журі, так і від глядачів. У підсумку виконавець здобув 83% голосів.

Що відомо про Tommy Cash?

Справжнє ім'я Tommy Cash – Томас Таммеметс. Він народився 18 листопада 1991 року в Таллінні. Його мати має українське походження, а бабуся родом з Росії. З раннього дитинства артист вільно володів як російською, так і естонською мовами.

Свою музичну кар’єру він розпочав у 2013 році. Того ж року його трек Guez Whoz Bak приніс йому нагороду «Демо року» від BBC Radio 2. Після цього виконавець активно гастролював Європою та випускав нові альбоми.

Tommy Cash – Guez Whoz Bak

Хлопець з дитинства надихався російською (цьому сприяло знання мови) та американською культурами. Він пригадує, що вдома по телебаченню постійно транслювалися музично-гумористичні програми «з різними Кіркоровими і Пугачовими».

Стиль Tommy Cash – це так званий russian trash: суміш килимів, спортивних костюмів Adidas та православних ікон. У творчості артиста відображається його ностальгія за дитинством у буремні 90-ті, а також прихильність до пострадянської естетики.

Зокрема, Томмі Кеш шокував аудиторію провокативним кліпом на пісню Untz Untz. У цьому відео, що отримало назву Sex Olympics, спортсмени змагаються в Олімпійських іграх, де всі види спорту пов'язані з сексом.

Томмі Кеш випустив відвертий кліп на свою пісню Untz Untz
Томмі Кеш випустив відвертий кліп на свою пісню Untz Untz
скріншот з відео

«Я об'єднав два найбільші пристрасті людства протягом століть – секс і спорт. Нарешті, прийшов час оживити новий спортивний стандарт – без штанів», – зауважував виконавець.

До того ж цей кліп опубліковано на популярному сайті Pornhub. Для тих, хто не бажає бачити відверті сцени, Кеш також опублікував цензуровану версію відео, яка доступна у вільному доступі.

Tommy Cash та зв'язки із РФ

У 2015 році Таммеметс записав спільну композицію з російським гуртом Little Big – Give Me Your Money. Пізніше він взяв участь у комедійному інтернет-серіалі American Russians, де зіграв разом із музикантом Іллею Прусікіним. У 2018 році Tommy Cash випустив альбом ¥€$, з яким виступав у Москві, Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі.

Таммеметс записав спільну композицію з російським гуртом Little Big – Give Me Your Money

Що стосується сьогодення, виступ виконавця на естонському нацвідборі до Євробачення був поставлений російською режисеркою Аліною Пязок, яка також створила номер для Little Big у 2020 році. Водночас російський гурт Little Big засудив війну та у 2022 році виїхав з РФ, але сам Tommy Cash після початку повномасштабного вторгнення не висловив чіткої позиції.

У 2022 році він скасував концерти у Києві, Москві та Санкт-Петербурзі, пояснивши, що йому важко «прийняти теперішні військові дії».

«Я повинен поділитися з вами непростим рішенням. Мені доведеться скасувати мої концерти в Києві, Москві та Пітері. Прийняти теперішні військові дії дуже складно, все це дуже сумно! Я стійкий противник будь-якої військової агресії! І всіляко підтримую український народ і людей з Росії, які не підтримують вторгнення, це не їхній вибір… Це вкрай сумна ситуація, і я дуже сподіваюся, що незабаром зможу повернутися в ці прекрасні країни, щоб виконувати там нову музику», – казав артист.

Зв'язки з Росією, скандали та відверті кліпи: що відомо про представника Естонії, який «підірвав» Євробачення фото 1

У мережі також нагадують про його візит до Криму у 2021 році.

Зокрема, нідерландський репер Йост Кляйн, якого дискваліфікували з Євробачення-2024, та естонський представник на конкурсі 2025 року, Томмі Кеш, випустили спільну пісню United By Music. Вона має критичний відтінок щодо Європейської мовної спілки (EBU), а також містить згадку про російсько-українську війну:

«Ми хочемо миру, вони хочуть війни. Я хочу полетіти до Києва і поїхати до Москви», – йдеться у композиції.

Частина тексту пісні United By Music
Частина тексту пісні United By Music
скріншот

Також у пісні є рядок, який стосується Євробачення: «До чорта «Євробачення», я не хочу йти до суду. Менші отримують менше, а більші – більше».

Італія вимагає усунути від участі в «Євробаченні» представника Естонії

В Італії лунають заклики до Європейської мовної спілки не дозволити виступити цьогоріч у швейцарському Базелі представнику Естонії. Так, низці політичних та громадських організацій не сподобалося, як у треку переможця естонського відбору Томмі Кеша Espresso Macchiato зображені стереотипи про Італію – нібито це «нація, яка складається лише з мафіозі, весь час п'є каву, курить та їсть одні спагетті». Таку демонстрацію стереотипів на Аппеннінах вважають образливою. 

Частина пісні Espresso Macchiato
Частина пісні Espresso Macchiato
скріншот

«Мої гроші нумеросо, я працюю без зупинки
Ось чому пітнію, як мафіозі
Життя схоже на спагетті
Важке, поки не досягнеш успіху
Немає стресу, немає стресу
Це буде еспресо», – йдеться у пісні.

Як зауважує The Guardian, Кеш співає ламаною італійською в суміші з англійською, а текст його пісні, як зауважують критики, «абсолютно позбавлений змісту». В Україні вибір виконавця від Естонії теж викликав подив та нерозуміння.

Tommy Cash – Espresso macchiato

Зауважимо, 69-й пісенний конкурс Євробачення-2025, що відбудеться у місті Базель, проходитиме за оновленими вимогами. Для учасників і представників медіа буде обов’язковим дотримання Кодексу поведінки, порушення якого позбавить права на акредитацію.

Як повідомлялося, Україна виступатиме у перший половині першого півфіналу пісенного конкурсу Євробачення-2025, який заплановано на 13 травня. Шоу відбудеться на арені St. Jakobshalle у Базелі.

Як відомо, згідно з підрахунками голосів глядачів та  журі, на 69-му пісенному конкурсі Україну представить гурт Ziferblat. Друге місце посів гурт Molodi, третє – співачка Маша Кондратенко. При цьому співак Khayat, який за голосування журі, набрав найбільшу кількість балів, після підрахунку голосів від глядачів не потрапив навіть до першої трійки.  

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Теги: росія Євробачення війна музика конкурс Естонія співак пісня музикант

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