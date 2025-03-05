Гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray зміцнює свої позиції на «Євробаченні-2025»

Згідно з оновленими букмекерськими прогнозами, Україна повернулася до топ-10 рейтингу фаворитів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Eurovisionworld.com.

Зростання рейтингу України є цілком передбачуваним, адже більшість країн-учасниць уже презентували свої конкурсні пісні. Суттєво підвищити шанси України на перемогу може ревамп треку Bird of Pray, прем’єра якого запланована на найближчі дні.

Прогнози букмекерів наразі є попередніми і можуть значно мінитися після перших репетицій на сцені конкурсу «Євробачення» у травні.

Нагадаємо, що цього року пісенний конкурс відбудеться в швейцарському місті Базель з 13 до 17 травня. Україну представлятиме гурт Ziferblat. Результати фіналу Національного відбору Євробачення 2025 стали відомі 8 лютого.

«Главком» також повідомляв, що після перемоги на Національному відборі учасники гурту Ziferblat поширили у соцмережі пост «виняткової вдячності». Вони подякували суспільному мовнику та креативному продюсеру Нацвідбору Герману Неонову, журі та власній команді.

Раніше засновники гурту Ziferblat, брати Данило і Валентин Лещинські, розповіли, що їхня пісня Bird of Pray – «перш за все про свободу, про цикл життя й надію на щасливе майбутнє».